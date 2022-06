“Tani do fitosh si menaxher”/ 2 trafikantët shqiptarë jepnin urdhër për të transportuar 2.2 tonë kokainë në Holandë, ja gracka që ngriti policia

Lidhje e fshehur. Përballë luftës mes bandave meksikane dhe kolumbiane për tregun ekuadorian, shqiptarët janë shpërngulur në Peru. Ndjekja e dy trafikantëve të drogës nga Shqipëria ka parandaluar dërgimin e 2.2 tonë kokainë të lëngshme të fshehur në një ngarkesë me asparagus me destinacion Holandën.









Alarmet e policisë antidrogë ranë kur shtetasit shqiptarë Franc Malo dhe Gentjan Meta hynë ilegalisht në Peru përmes Huaquillas, në kufi me Ekuadorin, në nëntor 2021. Gjatë kontrollit të historisë së Franc dhe Gentjanit, inteligjenca kundër narkotikëve zbuloi se ata kishin të dhëna për trafik droge në vendin e tyre, Shqipëri. Kështu, policia filloi një ndjekje dhe vëzhgim, i cili përfundoi me një operacion që u krye të premten më 10 dhe të shtunën më 11 qershor në Trujillo dhe Callao. Franc dhe Gentjan kishin mbërritur në vend për t’u vendosur në Trujillo dhe për të eksportuar 2.2 ton kokainë të lëngshme të kamufluar në një ngarkesë me asparagus të konservuar, e cila synohej të dërgohej në një kontejner transporti me destinacion Roterdam, Holandë.

Prania e trafikantëve shqiptarë të drogës në Ekuador dhe Kolumbi është rritur më e fortë në dekadën e fundit. Këto organizata përfitojnë nga eksportet e frutave dhe produkteve të tjera bujqësore në Evropë, për të infiltruar kokainë në sasi të mëdha.

Megjithatë, episodet e fundit të dhunës midis organizatave kriminale shqiptare dhe organizatave të tjera kolumbiane dhe meksikane në territorin ekuadorian, i kanë inkurajuar të parat të eksplorojnë territorin peruan, sepse prodhimi i kokainës në vend është rritur dhe ka një furnizim më të madh.

Pikërisht, të shtunën, më 22 janar të këtij viti, shqiptari Ergys Dashi, i konsideruar si kryetar i trafikut të drogës në fqinjin verior, u ekzekutua nga atentatorët në një restorant Guayaquil. Ardhja e Franc Malo dhe Gentjan Meta në Trujillo lidhet me interesin e shqiptarëve për të gjetur një mjedis më pak të komplikuar se ekuadoriani për të eksportuar kokainë në Evropë.

Operacioni kundër mafies shqiptare u krye nga Divizioni i Hetimeve Speciale ( Divinesp ) të Drejtorisë së Antidrogës (Dirandro), nën ngarkimin e kolonelit PNP César Echevarría Cabrejos.

Agjentët ndoqën të gjithë procesin e grumbullimit dhe kondicionimit të drogës, madje lejuan kontejnerin e drogës të arrinte në dyert e bankës së akuzës DP World në Callao, ku më në fund kapën kokainën që ishte në gjendje të lëngshme, e fshehur në 16 ton asparagus. kanaçe.

Ekrani i agroeksportit ishte në krye të biznesmenit Trujillo Ismael Jiménez Manrique, i cili themeloi kompaninë Fresh Trade SAC me një kapital prej 200,000 thembra.Jiménez ishte përgjegjës për të gjithë përpunimin për t’i dhënë ligjshmëri dërgimit të asparagut të konservuar.

Jiménez themeloi kompaninë më 22 shtator 2018, por më 17 prill të këtij viti, kur shqiptarët ishin në Trujillo, ai dha dorëheqjen si menaxher i përgjithshëm dhe në vend të tij emëroi rojtarin e tij, Luis Ramos Peláez.

Divinesp e quajti rastin ‘Operacional Bitcoin’, sepse mafia shqiptare synonte të përdorte sistemin e kriptomonedhës si një mjet pagese, për të shmangur gjurmimin e parave.

Pasi anashkaluan kontrollet kufitare, Franci dhe Gentjani shkuan në hotelin luksoz Trujillo, që ndodhet në urbanizimin El Golf. Aty janë identifikuar si Malo Franc dhe Meta Gentjan me karta identifikimi përkatësisht RR9006443 dhe 965567241. Gjithçka tregon se ata kanë mbërritur me një axhendë të rregulluar paraprakisht.

Sapo u vendosën në Trujillo, shqiptarët kontaktuan Ronny Silva León, 35 vjeç, një biznesmen që dominon thurjen dhe menaxhimin e agroeksportit të produkteve ushqimore. Sipas burimeve të policisë antidrogë, Silva prej disa kohësh ishte nën vëzhgim pasi dyshohej se punonte për organizata kriminale të trafikut të drogës.

Luis Ramos i dha siguri një prej bizneseve të familjes së Samuel Jiménez, i cili u kap me premtimin e pagesës prej 2800 thembra në muaj, nisur nga kërkesat e vazhdueshme për rritje rroge.

“Aq sa kërkon rritje rroge dhe ankohesh se nuk të mjaftojnë paratë, tani do të fitosh si menaxher. Puna është e lehtë dhe ju do të jeni vetëm përgjegjës për nënshkrimin e dokumenteve”, tha Ismael Jiménez për Luis Ramos.

Eksportuesi i letrës

Pak ditë pasi mori drejtimin, Luis Ramos bleu gjithsej 16,000 kanaçe asparagus për llogari të Fresh Trade nga kompania Agroindustria Josymar, një kompani e dedikuar për më shumë se dy dekada në prodhimin e angjinareve, specave dhe presheve të konservuara.

Ngarkesa u shpërnda në 16 barela druri dhe secila prej tyre përmbante afërsisht 1000 kanaçe me shparg. Gjithçka u ruajt përkohësisht në një magazinë të marrë me qira nga mafia në 1796 Mansiche Avenue, në Trujillo.

Ismael Jiménez dhe Ronny Silva mbikëqyrën me përpikëri punën e kondicionimit të ilaçit të lëngshëm në kanaçe me asparagus. Konservat mbanin logon Fresh Trade-Fine Asparagus.

Raportet e përgjimeve të gjykuara, të marra nga sistemi Constellation i menaxhuar nga Dirandro, zbuluan se dy muaj përpara ndërhyrjes së policisë në dërgesë, shqiptarët dhe banorët e Trujillo koordinuan vendet e magazinimit të drogës dhe të gjithë logjistikën që do të përdornin për ta transferuar atë në portin e Callao.

Policia kundër narkotikëve konstatoi se droga mbërriti në Trujillo në formën e pastës bazë nga zonat e prodhimit të Alto Huallaga.Në qytetin verior ata krijuan një laborator ku e shndërruan atë në kokainë të lëngshme.

Sipas bisedave telefonike, shqiptarët u kishin dhënë një afat trafikantëve Trujillo për të hequr ngarkesën e drogës në qershor të këtij viti.

“Ne jemi kundër kohës, duhet ta nxjerr jashtë menjëherë. Ata më bëjnë presion. Asparagu nuk mund të presë më”, i tha Ronny Silva partnerit të tij Ismael Jiménez.

Kështu ishte. Të enjten, më 9 qershor, trajleri i drejtuar nga Luis Vásquez Colquier u largua nga qyteti i Trujillo në drejtim të portit të Callao, pa e imagjinuar që agjentët e antidrogës po shënonin ritmin e tij. Ai shoqërohej nga Luis Ramos Peláez, menaxheri i kompanisë Fresh Trade.

Divinesp ishte në gjendje të arrestonte 7 peruan. Ismael Jiménez dhe bashkëpunëtorët e tij shqiptarë Malo Franc dhe Meta Gentjan u arratisën. Për policinë e antidrogës mafia shqiptare do të tentojë sërish eksportin e drogës.

Droga në Evropë arrin në 100 mijë dollarë

“Kjo mafi e drejtuar nga shqiptarët kishte si qendër operacioni qytetin Trujillo, ku lehtësonin të gjithë logjistikën për të transportuar drogën përmes portit të Callaos. Destinacioni i tyre ishin portet e Evropës, kryesisht Roterdami, në Holandë dhe Antwerp, në Belgjikë”, shpjegoi kreu i përkohshëm i Dirandro, koloneli PNP César Echevarría Cabrejos.

Ai raportoi se Droga në zonën e prodhimit ka një vlerë nga 1500 deri në 2000 dollarë për kilogram. Dhe nëse transferohet në Lima, ose në portin e Callao, vlera e tij trefishohet.

“Çmimi i drogës në kontinentin europian apo në Holandë mund të arrijë në 100 mijë dollarë për kilogram”, tha kreu i përkohshëm i Dirandro.

Autoriteti policor konfirmoi se operacioni Bitcoin tregon se organizatat kriminale shqiptare kanë filluar të zhvillojnë aktivitete të trafikut të drogës në një shkallë më të gjerë.

Sipas Projektit të Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP), mafia shqiptare e drogës është një nga më të fuqishmet dhe më të frikshmet në Evropë.