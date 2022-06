VIDEO/ Lagjia e izoluar me kordon policor, makinat me drita emergjence ndezur! Çfarë ka ngelur në Elbasan pas breshërisë së të shtënave?

Shtatë të shtëna të njëpasnjëshme kanë futur banorët e lagjes “Skënderbej” në Elbasan midis kthetrave të panikut dhe të tronditjes psikologjike.









Gjatë mbrëmjes së sotme, Enea Bekteshi fatmirsisht ka mundur t’iu shpëtojë 7 fishëkëve të qëlluar nga Ermal Matishi, bëjnë me dije burimet për Gazetën Shqiptare.

Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se është qëlluar mbi 7 herë në drejtim të Bekteshit.

Për fat të mirë, plumbat nuk kanë prekur kalimtarët në zonë, teksa është shpallur në kerkim një i ri, banues në të njëjtën lagje që jeton dhe Bekteshi.

Burimet konfirmojnë edhe se sherri që çoi në përdorimin e armëve ka ardhur si pasojë e një parakalimi tre javë me parë. Autori dhe personi I kanosur më arme, u përleshën me grushte më herët, ndërsa sot ky konflikt u përshkallëzua me përdorimin e armëve.