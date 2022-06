Vince McMahon jep dorëheqjen si CEO i WWE pas akuzave se ka dhënë 3 milion dollarë për të dashurën e tij avokate

Shefi i gjigandit të Wrestling, WWE, Vince McMahon ka rënë dakord të tërhiqet nga përgjegjësitë e tij si kryetar dhe CEO, ndërsa bordi i kompanisë së mundjes po e heton atë për sjellje të pahijshme.









Ndërkohë, vajza e tij Stephanie McMahon, do të shërbejë si CEO dhe kryetare e përkohshme, tha WWE (WWE) në një deklaratë të premten.

McMahon nuk do të zhduket plotësisht nga kompania. Ai do të ruajë rolin e tij në lidhje me përmbajtjen krijuese të WWE ndërsa hetimi është në vazhdim dhe do të shfaqet si personazh gjatë ndeshjeve të mundjes. Kompania postoi të premten në Twitter se McMahon do të shfaqej në ekspozitën e mundjes të së premtes mbrëma të kompanisë, “Smackdown”, e cila transmetohet në Fox.

Një komitet i posaçëm i bordit të kompanisë ka filluar të hetojë McMahon. Wall Street Journal raportoi të enjten se McMahon pagoi një pagesë sekrete prej 3 milionë dollarësh për një ish-punonjës me të cilin dyshohet se kishte një lidhje. Marrëveshja e ndarjes, e cila thuhet se është bërë në janar, e pengon ish-punonjësen e paidentifikuar “të diskutojë lidhjen e saj me zotin McMahon ose ta përçmojë atë”, sipas Journal.

“Kam premtuar bashkëpunimin tim të plotë për hetimin nga komiteti special dhe do të bëj gjithçka që është e mundur për të mbështetur hetimin,” tha McMahon në deklaratë. “Unë gjithashtu jam zotuar të pranoj gjetjet dhe rezultatin e hetimit, çfarëdo qofshin ato”.

Hetimi thuhet se filloi në prill dhe ka “zbuluar marrëveshje të tjera, më të vjetra moszbulimi që përfshijnë pretendime nga ish-punonjëse femra të WWE për sjellje të pahijshme nga zoti McMahon”, raportoi Journal. Pretendime të tjera për sjellje të pahijshme thuhet se u gjetën kundër John Laurinaitis, kreut të marrëdhënieve të talenteve të kompanisë.

WWE tha të premten se i merr shumë seriozisht “të gjitha pretendimet për sjellje të pahijshme” dhe se ka angazhuar shërbime të pavarura ligjore për të ndihmuar me shqyrtimin. Një palë e tretë gjithashtu “do të kryejë një rishikim gjithëpërfshirës të programit të pajtueshmërisë së kompanisë, funksionit të burimeve njerëzore dhe kulturës së përgjithshme”.

Bordi i kompanisë përbëhet nga drejtues të cilët raportojnë tek McMahon dhe madje edhe anëtarë të familjes së McMahon. Kjo përfshin Stephanie McMahon si dhe Paul Levesque, bashkëshortin e saj dhe ish-mundës i cili përdor emrin skenik, Triple H. Vince McMahon kontrollon shumicën e fuqisë votuese.

McMahon ka qenë një pjesë integrale e WWE (WWE) për dekada, si në prapaskenë ashtu edhe në ring.

Drejtori Ekzekutiv ndihmoi në shndërrimin e kompanisë në një fuqi mediatike, e cila aktualisht ka marrëveshje me Fox dhe NBCUniversal. McMahon ka ndihmuar gjithashtu në krijimin e shumë mundësive për njerëzit e të famshëm, si The Rock, John Cena dhe Stone Cold Steve Austin, të cilët janë bërë më të mëdhenj se vetë WWE.

Aksionet e WWE janë rritur më shumë se 30% deri më sot, një ndryshim në tregun aktual.