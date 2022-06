Zgjedhjet vendore dhe menaxhimi i sezonit turistik/ Kryeministri Rama mbledh sot Kryebashkiakët në Pallatin Kongreseve!

Kryeministri Edi Rama do të mbledhë sot kryebashkiakët në Pallatin e Kongreseve. Fokusi i takimit do të jetë menaxhimi i sezonit turistik veror por edhe përgatitja për zgjedhjet e ardhshme vendore. Takimi do të nisë në orën 10:00, ndërsa pritet të zgjasë deri rreth orës 15:00.









Ai do të startojë me një diskutim për decentralizimin dhe performancën financiare të qeverisjes vendore me fjalën e ministrit të Brendshëm Bledi Çuçi. Ai do të pasohet nga ministrja e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj dhe më pas edhe nga kryeministri Edi Rama.