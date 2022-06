“13 mijë faqe bosh në regjistrat e kadastrës” Artan Lame dërgon shkeljet në kryeministri dhe në prokurori

Kreu i Kadastrës Shqiptare, Artan Lame në një konferencë për shtyp njoftoi regjistrimin e saktë të AMTP-ve në Tiranë. Lame theksoi se ky proces u krye për të gjithë fshatrat e qarkut Tiranë, ndërsa tha se janë zbuluar abuzime të shumta që janë kryer ndër vite.









“Aktualisht kemi një korpus të qartë të të gjitha AMTP-ve të ligjshme të lëshuara ndër vite. Ky saktësim i shërben shmangies së abuzimeve të bëra në dekada. Pasi konkluduam nga ana e ASHK-së u krye fotokopjimi dhe skanimi i të gjithë formularëve. Ky proces u krye për të gjithë fshatrat e qarkut Tiranë. Deri më sot e regjistruar gjysma e pasurive. Nuk ekziston rreziku i zhdukjes së kufijve fizikë. Nga ky moment, ky rrezik nuk ekziston më, pasi askush nuk mund të prodhojë më AMTP te Rruga e Kavajës, e dinë të gjithë historinë te Rruga e Kavajës”, tha ai.

Kreu i Kadastrës, bëri të ditur gjetjet gjatë kontrollit në qarkun e Tiranës, që u krye njësoj si edhe në Durrës. Lame tha se janë gjetur një sërë shkeljesh. Ai tha se janë hasur qindra faqetë grisura në regjistra. Në Tiranë, Lame zbuloi se janë konstatuar po ashtu mijëra faqe bosh.

“Janë grisur regjistrat. I mbetet hetimit për të kuptuar për qindra faqe. Janë të dyshuara si të zëvendësuara. U gjetën 914 faqe të dubluara. Pra e njëjta pronë ekziston në dy faqe. Janë 180 faqe të grisura. Që do të thotë se nuk ekziston në regjistër, por në themel duket faqja e grisur. Fenomen që në Tiranë ishte shumë më i madh se në Durrës janë 13 mijë faqe bosh në regjistër. Janë mijëra faqe pronash shtetërore që kanë përtuar t’i plotësojnë. Është punë që duhet të ribëhet tani. Janë dëmtimet që u evidentuan dëmtimet në regjistra. Ka edhe ndërrime fletësh që nuk kuptohen menjëherë, të bëra me art. Shumica e regjistrave janë të palidhur. Në rastin e Tiranës, pesha është rreth katër herë më e ulët. Regjistrat më të dëmtuar më shumë janë ato që kanë të bëjnë me zona në zhvillim të qytetit, si Farka, Yzberishti, Farka etj. Ndërsa për zonën Kamëz, Vorë, do të veçoja qytetet, pastaj Paskuqani, Babrruja dhe Domja”.

I pyetur nga gazetarët nëse do të merren masa për abuzuesit me pronat, Lame u shpreh se raporti do t’i dërgohet Prokurorisë, e cila do të gjejë përgjegjësit e do t’i vërë para drejtësisë.

“Ajo që desha të përçoj është pikërisht besimi. Pra, nuk ka më prekje. Kontrolli ka filluar para disa muajve, situata është ngrirë, dhe tani po nxjerrim përfundimet e raportit. Ky raport do të përfundojë në Prokurori, që nga ana e saj do të nxjerrë persona konkret. Duhet të marrim gjysmën e shqiptarëve t’i bëjmë përgjegjës për pronat, apo gjithë administratat në vend. Prokurorinë nuk e ndalon askush të marrë e të vërë para përgjegjësisë edhe persona të veçantë, por ka qenë gjithë sistemi i molepsur, i ndërtuar keq. Pastaj edhe zyrat e ZRPP-ve bënin pjesën e tyre të molepsjes. Kjo është lista me AMTP e vërteta, që ja kemi çuar çdo zyre, ndaj dhe qytetarët tashmë duhet të rrinë të qetë, sepse nuk ndodh më që të zgjohen me dikë, që ju është mbivënë. Madje, mund të zgjohen me zbulimin se çfarë i kanë bërë me pronën e tij. Mbivendosja e pronave, e shkaktuar në këtë lëmsh, zgjidhet ose me ligjin e ri, ose me gjykatë. Për fat të keq, shumë qytetarë do jenë të detyruar t’i drejtohen gjykatës, për shkak të mbivendosjes. Nuk duhet të harrojmë që Kadastra tashmë është një mulli i rinovuar, por që për fat të keq bluan grurë të vjetër, sepse i tillë është materiali. Tani po mbjellim grurë të ri, që është digjitalizimi”, u shpreh Lame.