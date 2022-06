“E mbante përbrenda, vetëm qante!”/ Motra e 26-vjeçarit të vrarë rrëfen detaje tronditëse: Do vish këtu ndryshe do të vijmë te shtëpia

Ngjarja tragjike dyshohet se ka të bëjë me një lidhje që viktima kishte me një vajzë të mitur! Motra e 26-vjeçarit Martin Çeço, i cili u mbyt me litar nga tre persona dhe u hodh në rezervuarin e Maliqit ka rrëfyer se vëllain e kërcënonin duke i thënë se “do të dalësh këtu, të presim, po nuk erdhe do të vijmë në shtëpi”.









Sipas saj, i vëllai i saj nuk i kishte treguar se cilët ishin personat që e kishin kërcënuar dhe as arsyen e këtij kërcënimi.

Policia arrestoi për ngjarjen dy kushërinjtë Valter Mollaj dhe Edlir Mollaj, si dhe Bleti Angjo. Të arrestuari nuk kanë lidhje familjare me vajzën e mitur, me të cilën kishte lidhje 26-vjeçarin Martin Çeço.

PJESË NGA RRËFIMI:

Çfarë ka ndodhur me vëllanë tuaj?

E motra e 26 vjeçarit: E kanë marrë në 1 të natës, e merrnin në telefon dhe e kërcënonin. Do dalësh do vish këtu, të presim, po nuk erdhe do të vijmë në shtëpi.

Pse e kërcënonin ?

E motra e 26 vjeçarit: Nuk e di

A kishte probleme, ishte grindur me njeri?

E motra e 26 vjeçarit: Jo nuk ishte grindur

Ju jetoni në Greqi nga e morët vesh që e kërcënonin?

E motra e 26 vjeçarit: Më merrte në telefon vazhdimisht, më thoshte kam një hall. Më trego motrës i thosha, po nuk e tregonte.

Prej sa kohësh vazhdonin kërcënimet?

E motra e 26 vjeçarit: Para nja tre ditësh.

Ta tregoi se pse e kërcënonin?

E motra e 26 vjeçarit: Jo nuk më tregoi e mbante përbrenda, vetëm qante.

Ishte i lidhur vëllai juaj?

E motra e 26 vjeçarit: Po i ishte i lidhur

A kishte probleme me vajzën?

E motra e 26 vjeçarit: Jo nuk kishte