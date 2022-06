“Më goditën aq fort sa u rrëzova!”/ Ndoqën vjehrrin e pronarit për ta vrarë, kush janë 2 shqiptarët e arrestuar në Maltë? (FOTO+EMRAT)

Tre persona, mes tyre dy shqiptarë janë arrestuar në Maltë, pasi akuzohen për një sulm, të cilën autoritetet thonë se ishte i planifikuar dhe i paguar. Mediat raportojnë se një 37-vjeçar maltez dhe dy shqiptarë të moshës 23-vjeçare janë akuzuar në lidhje me sulmin e paprovokuar ndaj një 62-vjeçari në zonën Qui-Si-Sana në qytetin Sliema.









Ndërkohë, një ditë pas veprës një burrë është akuzuar në gjykatë se ka porositur dy ‘vrasës’ për të sulmuar babain 62-vjeçar të ish-gruas së tij, teksa ai po shkonte për të vrapuar përgjatë bregut të detit Sliema.

Policia e përshkroi Matthew Joseph Schembri, 37 vjeç, nga Sliema, si “truri” pas sulmit ndaj Louis Spiteri të enjten në mëngjes.

Schembri dhe dy autorët e dyshuar, shtetasit shqiptarë Xhovano Ndoci, 23 vjeç, i papunë dhe Agostin Marku, 23 vjeç, të cilët jetojnë së bashku në një apartament në Sliema në pronësi të Schembri, u akuzuan në lidhje me sulmin.

Ata i mohuan akuzat kur u paraqitën në gjykatë para gjykatësit Charmaine Galea të premten pasdite dhe u lanë në paraburgim.

Spiteri më parë përshkroi se si dy shqiptarët ishin ulur në një stol kur ata u ngritën dhe e goditën me grusht në fytyrë teksa ai po kalonte me vrap përpara kopshtit George Bonello Dupuis. Ai duhej të trajtohej në spital për plagët e marra.

I dhunuari Louis Spiteri u desh të trajtohej në spital pas sulmit

Kur ata u arrestuan – pasi njëri u ndoq dhe u kap – ata i thanë policisë se ishin porositur për të kryer sulmin.

Të tre burrat i mohuan akuzat në lidhje me bashkëpunimin për dhunën ndaj Louis Spiter. Ndoci u akuzua gjithashtu për mbajtjen e një objekti të mprehtë në publik pa leje policie.

Gjykata dëgjoi se dy burrat jetonin në një pronë që u ishte dhënë nga Schembri, drejtor i një kompanie, dhe ndodheshin në Maltë me financa të kufizuara.

Avokati i tyre pretendoi se dyshja kishin ardhur në Maltë për të punuar dhe kishin gjetur dikë që do t’i punësonte në mënyrë të paligjshme.

“Ata përfunduan si skllevër të tij (Schembri) me shpresën se do të gjenin vaktin e tyre të radhës. Ne duhet të shohim se kush duhej të përfitonte vërtet nga kjo situatë, nëse ishin këta dy burra që sulmuan, dikë që as nuk e njihnin – kishin një foto të tij – ose dikush tjetër”, theksoi ai.