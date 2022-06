Rrëfimet e familjarëve/ 26-vjeçari që vra në Maliq qante se e kërcënonin vazhdimisht

Familjarët e 26 vjeçarit, Martin Çeço nga fshati Kolanec në Maliq tregojnë se para se të vritej ai i kishte rrëfyer të motrës se ishte kërcënuar nga disa persona. Shkaqet e kërcënimit nuk i tregonte, thotë e motra Katerina Ago që jetonte në Greqi.

“ Vëllai më ka marrë në telefon 3 ditë para se të zhdukej. Qante dhe më thoshte që jam i mërzitur sepse më kërcënojnë disa persona. Por nuk më tregonte se me kë kishte konflikt dhe cilët ishin personat që e kërcënonin. Ishim në dijeni të lidhjes me një vajzë por nuk e njihnim. Edhe babait i kishte treguar që e kërcënonin disa persona por arsyet dhe emrat e tyre nuk na i tregonte. Vëllai jetonte vetëm me babanë. Ai është në gjendje të rëndë psikologjike në spitalin e Korçës”