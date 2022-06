“Shashkë e një grupi të dëshpëruar në Tiranë!”,- Spiropali i përgjigjet akuzave të Berishës dhe zbulon diskutimet me Zelenskyn: Çështja e ndalimit të turistëve rusë nuk u përmend

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka zbuluar detaje në lidhje me diskutimet e mbajtura në Kiev me presidentin Zelensky, gjatë vizitës që ajo pati aty me kryeministrin Rama.









Përmes një interviste të dhënë për emisioni Kjo javë në News 24, Spiropali tha se çështja e bllokimit të turistëve rus në Shqipëri, nuk u përmend fare në takim.

“Jo për asnjë moment kjo çështje nuk u diskutua dhe ky është një shashkë e një grupi të dëshpëruar në Tiranë që nuk ka të bëjë fare me çështjen e Ukrainës. Aty u fol për nevojat që ka Ukraina tani e tutje, për mbështetjen që duhet të japim si një vend që presim konferencën e parë ndërqeveritare me BE, ishim aty për të bërë të qartë BE dhe Ukrainës për shkak të disa shqetësimeve që janë ngritur mbi xhelozinë që mund të shkaktojë në Ballkan marrja e statusit nga BE të vendit kandidat, se ne këtë problem jo vetën që nuk e kemi por e mbështesim me gjithë zërin tonë si domosdoshmëri për t’i dhënë këtij vend më shumë forcë për ta fituar këtë luftë”, tha Spiropali.

Spiropai iu përgjigj gjithashtu dhe akuzave të bëra nga ish-kryeministri Sali Berisha, në lidhje me mosvajtjen në Kiev të ministrave Niko Peleshi dhe Olta Çaçka për shkak të shkeljes së embargos për ndalimin e anijeve ruse.

Ajo e cilësoi këtë akuzë si qesharake dhe të pavërtetë.

“Kjo nuk është vetëm qesharake, është e ligë dhe nuk pres asgjë tjetër nga një njeri katran, nga një katran me bojë. Nuk mundet që në një moment historik kur Shqipëria, edhe Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, çmohen nga shumica e botës demokratike, dhe nga vendet e BE, për këto qëndrime të guximshme dhe në njehsim të plotë me politikat e BE, Amerikës, të sulmohen nga faktorë politik shqiptar, non-grata për më tepër, në këtë mënyrë kaq primitive. Është qesharake dhe e ligë, sepse për arsye të politikës së ditës nuk mund të godasësh politikën e jashtme të Shqipërisë. Këtë e di i madh e i vogël, partnerët tanë dhe Ukraina, le mos ta dijë katrani jonë”, tha Spiropali.