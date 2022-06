“Vepronin për llogari të mafies ndërkombëtare”- Si u vendosën mafiozët shqiptarë në Peru pas “luftës” në Ekuador

Rreth 2.2 tonë kokainë e kamufluar në kanaçe me shparg u sekuestruan nga policia peruane pak ditë më parë. Në krye të trafikut të drogës qëndronin dy shqiptarët Frank Malo dhe Gentjan Meta.









Ata vepronin për llogari të mafies ndërkombëtare të trafikut të kokainës që trafikonte drogë nga Amerika e Jugut drejt vendeve evropiane. Ndërkohë autoritetet peruane kanë konstatuar se mafia shqiptare tashmë është instaluar në vendin e tyre pas ikjes nga Ekuadori ku përplasjet e dhunshme dhe të përgjakshme u bënë të shpeshta, shkruajnë mediat peruane.

Në këtë mënyrë, ata kanë dhënë edhe mënyrën sesi dy shqiptarët Frak Malo dhe Gentjan Meta hynë ilegalisht në Peru në nëntor të vitit të kaluar, përmes Huaquillas, në kufi me Ekuadorin. Ata u vendosën në Trujillo dhe prej andej kryenin transportin e drogës drejt Evropës.

Dyshja shqiptare tashmë kishte një rekord kriminal edhe në Shqipëri pikërisht për trafikun e paligjshëm të drogës. Sipas mediave ekuadoriane, numri i mafieve shqiptare u rrit aq shumë sa ata filluan të vrisnin njëri-tjetrin.

Në Peru, mafiozët serbë, meksikanë dhe madje edhe venezuelianë ishin parët që vepronin, por rastet me shtetas shqiptarë nuk u raportuan kurrë. Por me kapjen e drogës së dy shqiptarëve Frank Malo dhe dhe Gentjan Meta përfaqëson për policinë e antidrogës konfirmimin se mafia shqiptare tashmë është instaluar në Peru.

Frank Malo dhe Gentjan Meta të njohur si ‘Barbas’ dhe ‘Pelado’

Para disa ditësh, dy shqiptarët u kapën pasi u zbuluan 2.2 tonë kokainë në Peru, të cilën do ta transportonin për në Holandë. Dy përfaqësuesit e mafies shqiptare, pjesë e kartelit Los Balcanes, kanë qëndruar në një hotel luksoz, që ndodhet në urbanizimin ekskluziv të El Golf, të cilët kanë ardhur në qytetin tonë me qëllim financimin, si dhe për t’u kujdesur për logjistikën e koordinimit për dërgimin e më shumë se dy tonëve kokainë, e kamufluar në formë të lëngshme në kanaçe shpargu, me vlerë 160 milionë dollarë që do të kishte si destinacion Holandën.

“Të dy, të njohur si ‘Barbas’ dhe ‘Pelado’, kanë hyrë legalisht në vendin tonë, duke u paraqitur si turistë, përmes Ekuadorit, për të nisur negociatat për dërgesën e drogës që do të merrej me rrugë detare përmes portit të Callaos”, shkruajnë mediet peruane.

Dy shqiptarët u arrestuan së bashku me 7 peruanë. Destinacioni i kokainës ishte Holanda dhe do të shitej për 160 milionë dollarë. Shqiptarët që ishin kokat e grupit do të paguanin drogën me monedhën virtuale Bitcoin, raportojnë mediat e huaja. Lëngu i shpragut vinte nga qyteti Trujillo në Lima dhe do të transportohej në rrugë detare nga Callao në Roterdam, Holandë. Rreth orës 16:45, policia hyri në portin e Callaos dhe arrestoi 54-vjeçarin Luis Ernesto Ramos Peláez dhe 27-vjeçarin Jean Carlos Villanueva Evaristo, bashkë-shofer dhe shofer i kamionit AFM-721.

Që nga fillimi i vitit, policia peruane ka sekuestruar rreth 35 tonë drogë. Me rreth 400 tonë në vit, Peruja është një nga prodhuesit më të mëdhenj të kokainës në botë.

