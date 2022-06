VIDEO/ Bien nga lartësia dy turistë në Krrabë, po vizitonin “Syrin e Ciklopit”! Nisen me helikopter drejt “Traumës”

Një aksident është regjistruar pasditen e kësaj të shtune, rreth orës 16:30 në zonën e Krrabës, te atraksioni i quajtur “Syri i Ciklopit”.









Burimet zyrtare bëjnë me dije se qytetarët me iniciale D. K., 50 vjeçe dhe K. K., 80 vjeç kanë rënë nga lartësia, duke eksploruar natyrën në një zonë me terren shumë të vështirë.

Pas marrjes së telefonatës për incidentin, Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1 kanë organizuar punën me qëllim nxjerrjen e tyre nga vendi ku ishin rrëzuar.

“Falë ndërhyrjes së shërbimeve të Policisë, shërbimit mjekësor dhe emergjencave është bërë e mundur nxjerrja e 2 shtetasve të dëmtuar, dhe dhënia e ndihmës së pare”, theksoi policia.

Më pas, të lënduarit janë transportuar me helikopter për në Spitalin e Traumës.

