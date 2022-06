VIDEO/ Partizani kalon testin e parë, triumf me përmbysje të të kuqve në miqësore

Partizani e ka nisur në mënyrëm të mrië të mundshme fazën përgatitore në Slloveni, teksa ka mundur me përmbysje në miqësore 1-2 Murën.









Takimi nisi “malore” për të kuqtë, që e panë veten në disavantazh pas 6 minutash. Marushko u gjend para portierit dhe me një goditje tokazi, çoi topin në rrjetë.Pjesa e parë nuk sjell ndryshime, pavarësisht rasteve dhe aksioneve sporadike.

Fraksioni i dytë fillon ashtu siç duhet për djemtë e Mehmetit. Në minutën e 50, Skuka nuk e ka të vështirë të shënojë me portën e boshatisur, pasi portieri kishte dalë tërësisht në aventurë.

Përmbysja e madhe e ekipit të Superiores do vinte në minutën e 70-të. Futbollisti i ri i Partizanit Ëngjjëll Hoti me një të majtë të bukur, do mposshte portierin kundërshtar.

Mura rrit presionin dhe numrin e goditjeve drejt portës por më kot, pasi takimi përfundon në shifrat 1-2.