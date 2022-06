Berisha shpërndan deklaratën e Niko Peleshit: Skandaloze! Avionin e kemi për Kryeministrin, helikopterin për ministrat!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka shpërndarë një deklaratë të ministrit të Mbrojtjes, Niko Peleshi në lidhje me situatën e zjarreve në vendin tonë.

Peleshi i jep meritat ushtarëve për shuarjen e flakëve, duke thënë se ata nuk zëvendësohen as nga avioni dhe as nga helikopteri.

“Zjarret në fund i shuan ai ushtari që ndonjëherë e përqeshim por që bën punë të pazëvendësueshme as nga avioni dhe as nga helikopteri”, thotë Peleshi.

Berisha e quan këtë një deklaratë skandaloze.

“Deklarate skandaloze: Nuk na duhet as avioni as helikopteri per shuarjen e zjarreve sepse kemi ushtarin! Avionin e kemi ne dispozicion te kryeministrit, kurse helikopterin e kemi për Ministrat, jo për kovat e ujit!”, shkruan Berisha.