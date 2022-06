‘Fat i mirë për ty’, Leo Grande: Ja çfarë mendon realisht një punëtor seksi për intimitetin me klientët

Në filmin e ri, ‘Good Luck To You’, tw Leo Grande, punëtori i seksit (Daryl McCormack) troket në derën e një dhome hoteli dhe përshëndetet nga mësuesja e shkollës fetare në pension, Nancy Stokes (Dame Emma Thompson). Nancy tregon se jeta e saj seksuale me burrin e saj të ndjerë ishte aq e paplotësuar sa nuk kishte përjetuar kurrë një orgazëm dhe punëson Leon me shpresën se ai mund ta plotwsojw atë.









Në qendër të filmit është një intimitet i fuqishëm që krijohet mes Leos dhe Nancy. Leo dëgjon ndërsa Nancy shqetësohet për supozimet e saj të predispozuara në lidhje me punën e tij seksuale, pasiguritë që ajo ka për trupin e saj dhe ngërçin e saj për seksin dhe sensualitetin. Ai e bën Nancy të pushojë dhe të hapet me të, si fizikisht ashtu edhe emocionalisht, dhe i zbulon asaj “shenjtërinë e mundshme të punës seksuale”, siç shkroi Thompson në British Vogue.

Por intimiteti i vërtetë dhe puna seksuale nuk janë gjithmonë shokë të mirë në shtrat. Ndërtimi i një marrëdhënieje intime me klientët shpesh vjen me rrezikun që dikush të lëndohet – emocionalisht, në rastin më të mirë dhe fizikisht, në rastin më të keq. Audrey, një punonjëse seksi 27-vjeçare dhe punonjëse e shtypit për organizatën për të drejtat e punonjësve të seksit, United Sex Workers, thotë për The Independent se premisa e filmit nuk është e vërtetë për shumicën e punonjësve të seksit, të cilët “thjesht e shohin këtë si një punë”.

“Është portretizuar si një gjë romantike, ku Nancy takon këtë punëtor seksi dhe ata e ndihmojnë atë të ndihet sërish e gjallë”, thotë ajo. “Kjo më bëri të qesh sepse vjen nga një perspektivë kaq e rëndë për klientët, ku shkon te kjo punëtore seksi dhe shkarkon telashet dhe dramat e tua, dhe më pas largohesh.

“Nga këndvështrimi i punonjësit të seksit, ju jeni duke punuar. Është si të futesh për një ndërrim. Për ne, nuk është kjo përvojë intime, e mrekullueshme, thjesht uleni dhe dëgjoni klientin”.

Për shumicën e punonjësve të seksit, thotë Audrey, ofrimi i një “iluzioni ose fantazie intimiteti” për klientët që e dëshirojnë atë mund të jetë një pjesë e rëndësishme e punës. Megjithatë, kjo është gjithçka: një iluzion. Por disa klientë nuk janë në gjendje të qëndrojnë në anën e djathtë të kufijve të përcaktuar nga punonjësit e seksit kur mendojnë se kanë kultivuar një lloj marrëdhënieje.

“Ne shohim klientë gjatë gjithë kohës që shpesh thonë, të shkosh tek një punonjëse seksi është si të shkosh në terapi. Por kjo nuk është e drejtë, ne nuk jemi terapistë të trajnuar dhe ky nuk është shërbimi që ne po ofrojmë”, thotë ajo. “Ndonjëherë ata e lënë veten të besojnë në fantazi. Por në realitet, ata po e bëjnë këtë sepse është një e vërtetë më e lehtë për t’u përballur sesa të pranojnë se po paguajnë për një shërbim.

“Klientët më kanë quajtur mikun e tyre dhe më kanë kërkuar që t’i takoj jashtë seancave ose të shkoj për një shëtitje – unë do të thosha jo. Unë kam shumë klientë që janë njerëz vërtet të dashur dhe nuk e kam aspak problem të kaloj kohë me ta – me kusht që të paguhem – por nuk e kam lënë kurrë veten të afrohem kaq shumë me një klient.”

Nxitja e një marrëdhënieje intime me një person tjetër zakonisht përfshin shkëmbimin e informacionit personal për njëri-tjetrin. Por për punonjëset e seksit, zbulimi i detajeve që mund të duken të vogla për jo-punonjësit e seksit, siç është emri juaj i vërtetë, mund t’i hapë derën telasheve. Ndërsa prostitucioni në vetvete nuk është i paligjshëm në Angli, ka një sërë veprash të lidhura me të që i vënë punonjësit e seksit në rrezik të dëmtimit, qoftë nga klientët e tyre ose duke rënë në kundërshtim me ligjin. Për shembull, më shumë se një punonjëse seksi që përdor një pronë për punë seksuale konsiderohet “mbajtje e bordellove”, edhe nëse ata punojnë së bashku si masë sigurie.

Sipas udhëzimeve ligjore nga Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës, ligjet e prostitucionit në Mbretërinë e Bashkuar synojnë “të përmbushin detyrimet e saj ligjore ndërkombëtare për të dekurajuar kërkesën për shërbime seksuale në mbështetje të konventave për të shtypur dhe parandaluar trafikimin për shfrytëzim seksual”. Megjithatë, hulumtimi nga Amnesty International zbuloi se punonjëset e seksit shpesh nuk marrin, ose shumë pak, mbrojtje nga abuzimi ose korrigjimi ligjor pasi kriminalizimi “i mundëson policisë të ngacmojë [punonjëset e seksit] dhe të mos i japë përparësi ankesave dhe sigurisë së tyre”.

Audrey thotë se kriminalizimi i vazhdueshëm i kaq shumë aspekteve të punës së seksit do të thotë që punonjëset e seksit kanë mundësi të kufizuara kur vjen puna për të marrë ndihmë. “Për shumicën e punonjësve të seksit, veçanërisht gratë në industri, ekziston një element rreziku kur kemi të bëjmë me klientë që nuk i njohim. Ne kemi në dispozicion mjete sigurie shumë të kufizuara, të tilla si burimet e përbashkëta që kemi ndërtuar mes vete për të ndarë informacione rreth klientëve dhe për të paraqitur raporte për njëri-tjetrin, por këto janë masat e vetme parandaluese që duhet të përpiqemi dhe të kuptojmë nëse një klient është do të jetë i rrezikshëm apo jo.

“Unë jam vazhdimisht i vetëdijshëm se ka një dinamikë pushteti ku klienti, veçanërisht klientët meshkuj, kanë më shumë fuqi se unë. Më mban në këmbë dhe nuk mund të qetësohem me të – edhe nëse njihni një klient, ai prapë mund të bëjë diçka si vjedhja e parave ose pasurive tuaja dhe të largohet, ose të bëhen të dhunshëm.”

Ndërsa Good Luck To You, Leo Grande nuk duhet të jetë një film që ekspozon rreziqet me të cilat përballen punonjëset e seksit, Audrey beson se ai i portretizon punonjësit e seksit si “personazhe njëdimensionale që ekzistojnë vetëm për t’i shërbyer narrativës së klientit, të cilët nuk kanë një zëri i tyre, të cilët nuk janë qenie njerëzore të mishëruara plotësisht”.

“Ky film përdor si personazh një punëtor seksi”, shton ajo. “Megjithatë, është pikërisht ky lloj portretizimi që na stigmatizon në heshtje. Ajo ushqehet me atë stigmë ekzistuese që ndikon drejtpërdrejt në luftën tonë për sigurinë dhe të drejtat tona.”

Ajo gjithashtu kritikon përfshirjen e Thompson në film. Në vitin 2015, aktori ishte në mesin e mijëra njerëzve që i kërkuan Amnesty International të tërhiqte një propozim që mbronte dekriminalizimin e punës seksuale. Thompson nënshkroi një letër të hapur nga Koalicioni Kundër Trafikimit të Grave (CATW) së bashku me Kate Winslet, Meryl Streep, Lena Dunham, Anne Hathaway dhe Emily Blunt.

Koalicioni argumentoi se legalizimi i punës së seksit do të “mbështeste aparteidin gjinor”, duke rezultuar në “disa gra në shoqëri [të jenë në gjendje] të kërkojnë mbrojtje nga përdhunimi, diskriminimi dhe ngacmimi seksual, ndërsa të tjerat, më të cenueshmet mes nesh, janë lënë mënjanë për konsumi nga burrat dhe për përfitimin e tutorëve të tyre”.

Megjithatë, Amnesty International tha se dekriminalizimi i punës seksuale konsensuale, duke përfshirë ligjet që ndalojnë aktivitetet shoqëruese dhe i kërkoi qeverisë të rifokusojë ligjet për të bërë më të sigurt jetën e punonjësve të seksit dhe për të përmirësuar marrëdhëniet me policinë. Organizata bamirëse publikoi politikën e saj për dekriminalizimin e punës seksuale në vitin 2016.

Por filmi duket se e ka zbutur qëndrimin e Thompson për këtë çështje. Ajo pranoi në British Vogue këtë javë: “Ashtu si shumë nga gjenerata ime, ideja që ai të jetë një profesion i zgjedhur dhe jo diçka e tmerrshme që dikur është detyruar nga varfëria ose pushteti abuziv është shumë e re dhe kërkon pak mësimin”.

Ajo vazhdoi: “Kryesisht, mendoj, për shkak të rreziqeve. Është shumë mirë të biesh dakord për kufijtë, por të jesh vetëm në një dhomë me një njeri më të fortë, i cili lehtë – ndonjëherë shumë lehtë – mund të të lëndojë, përdhunojë ose vrasë, është e frikshme.

“Mbetet e frikshme për mua, megjithëse mendoj gjithashtu se në rrethanat e duhura – garanci ligjore, klientë të mirë e kështu me radhë – mund të jetë një punë shumë e mirë.”

Audrey thotë se ndërsa është e kënaqur që Thompson duket se është “i hapur për të mësuar më shumë”, ajo shton: “Cilado qoftë arsyeja pse dikush hyn në punën e seksit, ata punëtorë ende kanë nevojë për siguri dhe të drejta. E vetmja mënyrë sesi puna seksuale mund të bëhet më pak e frikshme është nëse atyre u jepen më shumë të drejta dhe e vetmja mënyrë që mund të ndodhë është dekriminalizimi

“Shpresoj që Emma Thompson po i dëgjon punonjëset e seksit dhe çfarë thonë ata për këtë çështje, sepse punonjëset e seksit janë ekspertët e kushteve tona të punës, sepse ne i jetojmë ato. Ne nuk po argumentojmë për dekriminalizimin sepse jemi investuar në industri; ne jemi investuar në sigurinë tonë dhe të kolegëve tanë.”