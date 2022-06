Kim Kardashian dhe Kanye West sërish bashkë për hir të vajzës së tyre

Kim Kardashian dhe Kanye West u takuan pak për hir të vajzës së tyre të madhe, North, madje edhe për ta parë atë duke luajtur një lojë basketbolli.









Personaliteti televiziv 41-vjeçare dhe reperi 45-vjeçar u martuan në vitin 2007 dhe u divorcuan në vitin 2021, ata kanë katër fëmijë së bashku. Përfundimi i martesës së tyre ishte episodik, pasi West nuk donte ta linte gruan e tij të ikte dhe vazhdimisht e “sulmoi” atë dhe partnerin e saj të ri, Pete Davidson.

Prindërit krenarë, megjithatë, nuk mund të mungonin ditën e madhe të fëmijës së tyre dhe kështu lanë mënjanë për pak hidhërimin dhe mosmarrëveshjet, për North.

Në raportin e TMZ thuhet se ata të dy flisnin në intervale gjatë gjithë natës dhe dukeshin të përzemërt me njëri-tjetrin. Një dëshmitar okular tregon se ata nuk janë ulur bashkë, por në një distancë të shkurtër dhe kanë qenë të qetë, duke mbajtur një profil të ulët.

Kjo nuk është hera e parë që Kardashian dhe West takohen për shkak të fëmijëve të tyre. Në mars, ata ndoqën ndeshjen e futbollit të djalit të tyre, Saint, dhe spektatorët vunë re se ish-çifti “shoqëronte njëri-tjetrin në mënyrë paqësore”.

Personazhi i njohur televiziv është shprehur publikisht se do të përpiqet ta ketë gjithmonë pranë fëmijëve të saj babain dhe se nuk do t’u thotë kurrë asgjë të keqe për të, pavarësisht “sulmeve” që merr nga West.

Në ditën e babait, ajo ka postuar një story në llogarinë e saj personale në Instagram me një foto të West dhe katër fëmijëve të tyre, duke shkruar: “Faleminderit që jeni babai më i mirë për bebet tona dhe i doni ata në këtë mënyrë”.

Në çdo rast, marrëdhënia e Kardashian me Davidson duket se po shkon nga e mira në më të mirë, pasi çifti nuk fshihet më, siç ndodhi në fillim.

Madje, në një puntatë të reality show-t të ri që shfaqet sërish me familjen, ajo ka pranuar se nuk do t’i thoshte jo propozimit për martesë: “Besoj shumë në dashuri. Pra, po, shpresoj për një martesë tjetër. Ndoshta hera e katërt do të jetë fati im”, ishte shprehur personazhi i njohur televiziv.