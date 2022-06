“Kisha informacion nga bota e krimit se Noizy do paguante për t’më kput!”/ Deklarata tronditëse e Cllevios nga burgu!

Kleviol Ahmetaj, ose siç njihet ndryshe në rrjetet sociale si Cllevio Serbiano, ka folur sërish nga paraburgimi i Fierit. Edhe pse është e ndaluar, Cllevio ka gjetur mundësinë e një “Smart Phone” dhe është futur “Live” ditën e djeshme në rrjetet sociale duke treguar për atë që po kalon brenda hekurave.

Cllevio tha se ka shumë pranë qelinë e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Mes të tjerash ai u shpreh se ka pranë qelisë edhe të dënuarin me 35 vite, Julian Sinanajn, apo siç njihej ndryshe si “Ujku i vetmuar”.

Por, nuk është mjaftuar me kaq. Në faqen e Youtube “Albanians do it beter” është publikuar një video rreth 5-minutëshe, në të cilën është zhvilluar një bisedë telefonike me vetë Cllevion, nga burgu i Fierit ku ai po vuan dënimin e dhënë nga gjykata.

Në transkriptet e videos në fjalë, dëgjohet qartë se si Cllevio e pranon hapur se arsyeja e veprimit të tij përpara lokalit të Noizyt, ishte pikërisht fakti se kishte marrë informacione nga bota e krimit, se ky i fundit kërkonte ta vriste, duke paguar njerëz për ta bërë këtë gjë.

“Po jap urdhër që 7 makina të mos zbresë asnjëri në tokë. Sepse po shkoj për ti kërkuar falje sepse e kam sharë, nuk po shkoj as për ta qëlluar, as për ta sharë, as për ta ofenduar dhe as për ti thyer lokalin. Sepse Noizy, nga informacionet që mua më vijnë nga bota e krimit, po mundohej të paguante lekë që të më këpuste, dhe këputje do të thotë: gjuajtje me pagesë, për të mos thënë vrasje me pagesë. Dhe unë për të mos ndodhur këto gjëra, ja kam thënë edhe gjykatës këtë, sepse edhe unë kam familje, kam nënë, kam babë, kam vëlla, kam motër dhe kam paranojat e mia, sepse duke më thënë ki kujdes këtu e ki kujdes aty se do të vijnë e do të vrasin, po vete unë ta vras nesër, pasnesër.”, dëgjohet të thotë ndër të tjera në këtë video reperi.