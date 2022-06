Me një gjysmë Bitcoin mund të blini një shtëpi në jug të Shqipërisë, por ka një kompromis

Vetëm një gjysmë Bitcoin është mjaftueshëm për të blerë një pamje piktoreske në plazhet plot diell të Sarandës, ngjitur kufirit grek.









Nga aty mund të shohesh Korfuzin, ishullin grek aq të pëlqyer nga turistët e huaj, dhe do të ishe vetëm pak kilometra larg Ksamilit dhe ujrave të tij të kaltra..

Për një destinacion të tillë, 20.000 dollarë duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Apo jo?

“Shumë apartamente shiten deri në 20-30 mijë dollarë”,-liston kompania imobiliare ndërkombëtare, Nomad Capitalist.

Nomad Capitalist thotë se ata ndihmojnë individët e pasur që vijnë nga jashtë “të krijojnë strategji ligjore tatimore offshore, të bëhen qytetarë të dyfishtë, të diversifikohen jashtë shtetit dhe të krijojnë një “Plan B” për kohë kaotike”. Vlera për qira është vetëm rreth 200 dollarë në muaj,

Gjithsesi, realisht do të duhej më shumë se aq, rreth 50.000 për një shtëpi të lezetshme dhe 70.000-100.000 për një vilë me verandë.

Vera në Shqipëri nis në maj, që bën ujërat e notueshëm dhe kulmi është në korrik, ku më mir të jetosh në ujë se sa në tokë deri në muajin nëntor.

Ushqim të mirë dhe të lirë, ambjente familjare, por jo shumë mundësi për jetë nate. Nuk ka fare klube nate, vetëm shumë bar-kafe.

Ky është i vetmi vend jashtë Zvicrës që kanë bunkera brenda malit, kështu që me siguri çdo telash do të kishte përfshirë prej kohësh botën përpara se të arrinte në Shqipëri.

Bregdeti i saj i gjatë ka gjithashtu shumë vende të izoluara, por në përgjithësi ka një rënie të popullsisë për shkak të emigrimit, duke e bërë gjithçka të lirë.

Ky çmim i lirë vjen me kompromiset e veta. Ka herë pas here qen endacakë, por ata zakonisht janë të padëmshëm dhe pothuajse nuk ekzistojnë në rërën e plazhit.

Shqiptarët i pëlqejnë të huajt sepse mendojnë se janë të pasur, dhe sipas standardeve të tyre edhe punëtorët me pagë minimalezakonisht janë, priren të jenë shumë miqësorë.

Dhe për ata që merren me kopshtarinë, gjëja më e mirë në Shqipëri mund të jenë frutat dhe perimet shumë të shijshme të kultivuara atje.

Për vendet e uritura për diell si Britania e Madhe apo Gjermania, muajt e verës në Shqipëri mund të jenë një mënyrë e thjeshtë për të bërë shumë, ndërsa shijoni këto fruta.

Vendasit i dinë të gjitha truket se çfarë është në stinë dhe çfarë jo, dhe kjo mund të bëjë lehtësisht ndryshimin e një domateje është në Angli apo si në Shqipëri.

Pra, këto çmime të banesave ndoshta nuk do të qëndrojnë këtu për shumë kohë, por është ende një vend në zhvillim me kompromiset e veta, të cilat vijnë më shumë nga mungesa e punimeve ose jo komoditeti i plotë me të cilin mund të jetë mësuar. Pra, është më shumë një festë buxhetore, tani për tani, por asgjë nuk mungon, thjesht gjithçka nuk është aq e rregulluar sa mund të jeni mësuar. /Trustnodes/ Përshtati ne shqip Gazeta Shqiptare