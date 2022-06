Përgjaket Kreta/ 30-vjeçari shqiptar ther me thikë një sirian për sytë e një gruaje!

Një ngjarje e përgjakshme ka ndodhur në Kretë, ku sipas informacioneve të Cretapost, dy të huaj kanë tentuar të zgjidhin mosmarrëveshjet me thika, për sytë e një gruaje.









Gjithçka ka ndodhur në orën 4:30 të mëngjesit të sotëm në një lokal në Chania kur një 30-vjeçar shqiptar ka goditur me thikë një 35-vjeçar me origjinë siriane, ndërsa molla e sherrit mes tyre ka qenë një grua.

Në vendngjarje kanë mbërritur ekipet e shpëtimit të EKAB -it, por 35-vjeçari sirian nuk ka pranuar të transportohet me ambulancë në spital dhe ka preferuar të shkojë me mjete private.

Atij i është dhënë ndihma e parë në Spitalin e Përgjithshëm të Chania dhe po trajtohet ende. Policia arrestoi personat e përfshirë në përleshje.