Pretendohej të rregullonin trafikun në Romë/ Si u kthyen skuterët elektrikë në ‘kurth vdekjeje’ për qytetarët dhe vetë përdoruesit e tyre!

Roma, qyteti i përjetshëm, është sulmuar, pushtuar dhe plaçkitur shumë herë që nga themelimi i saj gati 2800 vjet më parë. Çdo sulm ka lënë plagë në të gjithë qytetin, nga rrënojat e Forumit Romak deri te shpella e Circus Maximus ku dikur garonin karrocat.









Degradimi modern i ka lënë qytetarët të zemëruar, të ngopur me atë që shpesh ndihet si vetëkënaqësi në atë që është padyshim një nga qytetet më të bukura në botë. Pushtimi aktual i kryeqytetit italian vjen nga e-skuterët — më shumë se 14,000 prej tyre — karroca moderne që bllokojnë trotuaret, nervozojnë shoferët dhe vrasin njerëz.

Që kur skuterët me qira u prezantuan tre vjet më parë si një alternativë ndaj transportit publik gjatë pandemisë Covid, katër persona janë vrarë gjatë hipjes në to, sipas këshilltarit të mobilitetit të Bashkisë së Romës, Eugenio Patane. Dhomat e urgjencës së qytetit trajtojnë të paktën një dëmtim të madh të lidhur me skuter çdo tre ditë, thonë autoritetet shëndetësore.

E megjithatë vetëm 2% (rreth 270) e skuterëve këmbë me qira përdoren në baza ditore. Bashkia e Romës u ka dhënë licenca shtatë kompanive përgjegjëse për ndërrimin e baterive, kryerjen e riparimeve, lëvizjen e skuterëve në zona me trafik të lartë dhe peshkimin e tyre nga lumi Tiber i qytetit. Janë skuterët që nuk janë në përdorim ato që paraqesin sfidën më të madhe, veçanërisht për personat me aftësi të kufizuara.

‘Një seri frikash’

Grupi i Frittelli-t po punon me Bashkinë e Romës për ta bërë të detyrueshëm që skuterët të parkohen vetëm në stalla të caktuara. Ai gjithashtu dëshiron që ato të përshtaten për të prodhuar një nivel zhurme prej të paktën 30 decibel, në mënyrë që të mund të shërbejë si një paralajmërim për afrimin e tyre.

Ai thotë se nuk janë vetëm personat me aftësi të kufizuara, përfshirë ata me karrige me rrota, që luftojnë të përdorin rrugët kur trotuaret janë të mbushura me skuter. Të moshuarit dhe prindërit që shtyjnë karrocat e fëmijëve janë gjithashtu të prekur.

Këshilltari i trafikut në Bashkinë e Romës, Eugenio Patanè, është dakord. Ai i thotë CNN se që nga 1 janari 2023, qyteti do të rinovojë lejen për vetëm 9,000 skuter dhe do të zvogëlojë numrin e kompanive që lejohen t’i marrin me qira në tre.

Ai thotë se qyteti gjithashtu planifikon të kërkojë që një përqindje e skuterëve të vendosen në periferi dhe zona të tjera në mënyrë që qytetarët e rregullt t’i përdorin ato për atë që ai i referohet si “milja e fundit” që mund t’i çojë ata nga një stacion metroje në vendin e tyre. shtëpi ose lejojini të kryejnë detyra të shpejta pa u hedhur në makinë.

“Ato janë një rrezik për njerëzit, por janë gjithashtu një problem për qytetin, për bukurinë e qytetit”, thotë Patanè. “Qendra e qytetit është një vend i trashëgimisë së UNESCO-s dhe është shumë i brishtë dhe ne duhet të kujdesemi për të”.

Injorimi i rregullave

Në fillim të qershorit, dy amerikanë u gjobitën me rreth 800 dollarë për hedhjen e skuterëve me qira në shkallët spanjolle, duke shkaktuar dëme me vlerë rreth 26,000 dollarë në mermerin e brishtë. Ngjarja u kap nga kamerat e sigurisë dhe nga kalimtarët të cilët panë një nga turistët të hidhte skuterin nga metali i rëndë, duke kapur zhurmën e përplasjes së tij në shkallët.

E-skuterët përdoren kryesisht nga turistët dhe të rinjtë. Dhe rregullat shpesh shpërfillen, veçanërisht ato që ndalojnë përdorimin në trotuare dhe kufizojnë kalorësit në një person. Qiramarrësit gjithashtu supozohet të jenë 18 vjeç. Dhe qyteti nuk mund t’i detyrojë kompanitë e qirasë të ofrojnë helmeta, që do të thotë se shumë pak njerëz i veshin ato.

Kontrollet e policisë janë të rralla dhe gjobat janë të rralla për përdoruesit e skuterëve që thyejnë rregullat bazë pasi është e vështirë të zbatohet rregulli i ndalimit të trotuareve kur skuterët zakonisht parkohen në trotuare. Megjithatë, ata duket se janë një hit me turistët.

“Të udhëtosh përreth, veçanërisht në qendrën historike është pothuajse e pamundur me një makinë,” tha Walter Hughes, nga Dallas, Teksas për CNN. “Për atë nuk mund të gjeni një vend parkimi, pra për një makinë, është shumë nxehtë për të ecur për pesë orë, kështu që zgjidhja është skuteri.”

Jo të gjithë janë dakord

Shoferët e taksive, të cilëve u është dashur të kalojnë këmbësorët dhe motoçikletat për vite, thonë se e-skuterët janë një problem shumë më i madh. Eduardo Conticello ka pasur shumë për pak humbje me taksinë e tij dhe do të donte të shihte skuterët të shfuqizohen plotësisht.

Ai thotë për CNN se ata shpesh ndalojnë para tij ose bien.

“Kur i shoh, ngas shumë, shumë ngadalë”, shpjegon ai, gjë që i shton kohë udhëtimeve të tij, që do të thotë se pasagjerët e tij paguajnë më shumë për shkak të tyre. “Ata janë shumë të rrezikshëm”.

Por jeta në qytetin e përjetshëm nuk ka qenë kurrë veçanërisht e lehtë në 2800 vitet e tij. Roma nuk u ndërtua për një ditë, siç thonë ata. Dhe problemet e tij nuk do të zgjidhen as në një.

Marrë nga CNN-E.H/Gazeta Shqiptare