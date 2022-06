Rama përpiqet të afrojë Kosovën në ‘Ballkanin e Hapur’: Do të heqim të gjitha tarifat doganore!

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Kosovë për mbledhjen e 8 të dy qeverive dhe u ndal në fabrikën e prodhimit të miellit dhe grurit, ku premtoi se do të heqin tarifat doganore. Megjithatë nuk dha një datë se kur do të vihet në zbatim heqja e të gjitha tarifave doganore.









Rama tha se nuk ka kuptim që të hiqen tarifat doganore me Ballkanin e Hapur dhe jo me Kosovën. Kjo duket si një mënyrë që po përdor kryeministri për të afruar Kosovën në nismën e Ballkanit të Hapur.

“Të mos mbetemi vetëm në kuadrin e takimit zyrtar politik, por edhe me atë që janë motori që lëviz shoqërinë dhe jetën ekonomike. Faleminderit për pritjen. Bashkë me ministren po flisnim për rritjen e bashkëpunimin dhe shkrirjen e pengesave të kufirit. Ne kemi bërë dhe një plan e do ta vëmë në lëvizje që të heqim të gjithë tarifat doganore me Kosovën. Do i heqim plotësisht, dëshirën e kemi të jetë bilaterale me qeverinë e Kosovës por ne do ta bëjmë. Nuk ka kuptim t’i heqim me Ballkanin e Hapur dhe jo me Kosovën. Do i heqim të gjitha përveç skanimit se nuk kemi çfarë ti bëjmë. Edhe nëse qeveria e Kosovës do më shumë kohë për ta studiuar, ne do ta bëjmë”, tha Rama.

Ditën e nesërme 20 qershor, Kosova dhe Shqipëria do të mbajnë mbledhjen e 8-të të përbashkët qeveritare, ku pritet firmosja e disa marrëveshjeve.

Gazeta Shqiptare ka zbardhur axhendën e plotë të kryeministrit Edi Rama, ku mësohet se gjithçka pritet të nisë në orën 11.15, për të vijuar me fjalë të mbajtur nga 2 kryeministrat, Edi Rama dhe Albin Kurti, e më pas nga anëtarë të dy kabineteve për të parashtruar çështjet kryesore dhe marrëveshjet për nënshkrim.

Pas ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjeve, do të ketë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Përveç takimit zyrtar, Rama përgjatë pasdites së të dielës do të ketë edhe një vizitë në fshatin Burojë të Skenderajt. Kreu i qeverisë do të vizitojë familjen e ish-presidentit, ish-kryeministrit dhe ish-udhëheqësit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hage.

Mbledhja e fundit ka qenë në muajin nëntor të vitit të kaluar, ku Shqipëria dhe Kosova nënshkruan 13 marrëveshje të reja në mbledhjen e përbashkët e dy qeverive në qytetin e Elbasanit.