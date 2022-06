Shefi i Ushtrisë Britanike: Përgatituni të luftoni përsëri në Evropë

Ushtria britanike duhet të jetë gati të “luftojë përsëri në Evropë “, tha komandanti i saj i ri, Patrick Saunders.

Duhet të theksohet se Boris Johnson përjashtoi dërgimin e trupave britanike për të përforcuar Ukrainën, por paralajmëroi këtë fundjavë se vendi do të duhet të tregojë mbështetje për Kievin “për një kohë të gjatë”.

Patrick Saunders, i cili mori komandën e Ushtrisë Britanike këtë muaj, u tha ushtarëve britanikë, sipas inews.co.uk:

“Ne jemi brezi që duhet të përgatisë ushtrinë për të luftuar përsëri në Evropë . Tani ekziston një nevojë urgjente për të krijuar një ushtri të aftë për të luftuar në anën e aleatëve tanë dhe për të mposhtur Rusinë në betejë.

“Unë jam shefi i parë i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë që nga viti 1941 që merr komandën e Ushtrisë nën hijen e një lufte tokësore në Evropë me pjesëmarrjen e një force kontinentale.

Ukraine war: British troops must prepare to fight in Europe once again, says new head of Army https://t.co/dWhdlB5ASX

— Sky News (@SkyNews) June 19, 2022