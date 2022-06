Shqipëria gati për Lojërat Mesdhetare “Oran 2022”, ekipi kombëtar merr Flamurin në dorëzim/ Veliaj: Vazhdojmë investimet për sportin, në kryeqytet mbi 70 palestra sportive!

Ekipi olimpik që do përfaqësojë Shqipërinë në Lojërat Mesdhetare “Oran 2022”, nga data 25 qershor deri në 6 korrik, mori sot në dorëzim Flamurin Kombëtar, në një ceremoni të posaçme, ku mori pjesë edhe kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kreu i Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli, ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi dhe Shefi i Misionit Diplomatik të Algjerisë, Ridha Nebais.

Duke i uruar suksese ekipit kombëtar në përfaqësimin e ngjyrave kuqezi, Veliaj tha se sportistët janë diplomatët më të mirë të një vendi.

Kreu i Bashkisë theksoi se ndryshimet në Komitetin Olimpik Shqiptar kanë sjellë një erë të re për ekipet sportive dhe një bashkëpunim të ngushtë me qeverinë dhe autoritet vendore për masivizimin e sportit.

“Ndonjëherë, në Ballkan, ndryshimi na tremb. Por, ndryshimi sjell gjëra të bukura, sjell ritëm të ri, energji të re, sjell bashkëpunime të reja dhe një frymë të re. Prej ndryshimit në KOKSH po shohim sukses dhe ndoshta po jetojmë ditët më të mira të sportit Olimpik, të federatave tona, të bashkëpunimit që kemi me qeverinë dhe bashkitë respektive. Sot kemi skuadra të financuara më mirë, kryeministri ka dhënë ndoshta buxhetin më të madh ndonjëherë për sportin komunitar dhe të gjithë jemi në këtë presion të shëndetshëm të Komitetit Olimpik. E di se nga mbi 70 palestrat e Tiranës jo të gjithë do e veshin këtë uniformë apo do të shkojnë në Lojërat Olimpike, por e di që mijëra fëmijë sot në këto palestra, kanë një jetë më të shëndetshme. Si Kryeqyteti Europian i Rinisë, Bashkia e Tiranës po finalizon një sërë projektesh për përmirësimin e infrastrukturës sportive. Pista e vrapit dhe pishinat te Liqeni janë vetëm disa prej investimeve që bashkia është duke punuar këtë kohë. “Po mbarojmë pistën pas Korpusit së Universitetit, një pistë që, si çdo gjë në Shqipëri, krijoi histeri. Imagjinoni, ka njerëz që i kushtojnë emisione të tëra dhëmbëve të tigrit në Kopshtin Zoologjik. Për pistën e Luiza Gegës te liqeni s’kemi prekur asnjë pemë, por është në fakt një kopje shqiptare e pistës së Nike në Oregon, ku pemët janë po aty. Është lajm fantastik për Tiranën që morëm pishinat e qytetit pas 20 vitesh. E di që Federata e Notit do ketë garën e parë në fund të qershorit, e kemi sistemuar për atë garë të parë, por ndërkohë aty do të bëjmë një investim të jashtëzakonshëm”, deklaroi Veliaj.