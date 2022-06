Arrestimi i Agim Kajmakut/ Gazetarja Klodiana Lala: Në Durrës u gjet kamioni në emër të gruas së tij, ishte modifikuar për t’u bërë gati

Gazetarja Klodiana Lala ka treguar detaje të reja lidhur me arrestimin e ish-kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku me drogë në Itali. Sipas gazetares Lala, në Durrës është kapur një kamion në emër të gruas së Kajmakut, që ishte modifikuar për t’u bërë gati për të transportuar drogë.









Ajo shpjegoi se Agim Kajmaku ishte nën hetim për rreth 8 muaj dhe fillimisht ka qenë pronari i fidanishtes që ka parë me dyshim lëvizjet e Kajmakut derisa u kap me 20 kilogramë drogë.

“Ata kanë qenë 8 muaj në hetim. Fillimisht janë vënë në dyshim nga pronari i fidanishtes ku ata nuk merrnin vazot me lule që ai u dorëzonte siç ndodh zakonisht, por merrnin dhe i ndërronin. Ai ka dhënë sinjalizimin i pari. Të paktën nga komunikimi që kam pasur me gazetarët italianë. Së bashku me autoritetet shqiptare është kapur një kamion në portin e Durrësit për të cilin duhet thënë se është në emër të bashkëshortes së Agim Kajmakut, nuk është gjetur drogë në kamion por është modifikuar për të trafikun e drogës sepse secila drogë ka specifikë tjetër nga njëra-tjetra. U gjet i pastër kamioni. Por ajo që më shqetësojnë janë fakte të tjera, që Agim Kajmaku ishte kryetar bashkie që u zgjodh, dhe politika shqiptare i mbylli sytë përballë aktivitetit të Agim Kajmaku. Politikës i interesonte që të kishin në dorë bashkinë e Vorës. Bashkëshortja e Agim Kajmakut rezulton që të ketë në llogari bankare 2 milionë euro dhe nuk dihet origjina e parave”, u shpreh Lala për emisionin ‘Opinion’