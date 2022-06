Arrestimi i Agim Kajmakut në Itali/ Gazetari: Policia e mbante nën vëzhgim prej disa kohësh! Kokaina vinte nga Ekuadori

Policia italiane e ka mbajtur nën vëzhgim ish kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmaku para se të finalizonte arrestimin e tij më 27 Maj.









Gazetari Artan Hoxha deklaroi në Opinion se policia kishte dijeni për trafikun e drogës por e kishte mbajtur atë nën mbikëqyrje për të zbuluar mënyrën si bëhej transportimi i lëndës narkotike.

Hoxha theksoi se lënda narkotike që transportonte Kajmaku dhe nipi i tij, vinte nga Ekuadori ndërsa nga Shqipëria pritet të transportohej në shtete të tjera.

“Është arrestuar në 27 maj dhe në Shqipëri lajmi ka dalë dy javë më mbrapa. Është një hetim që ka nisur përpara. Ai ka qenë i ndjekur nga policia italiane. Policia italiane e ka pasur nën mbikëqyrje por nuk po gjenin si ata e transportonin kokainën.

Ai merrte fidanët. Dhe pastaj ndërronte vazot. Nëse vazot ishin të holla ai i vendoste në vazo më të trasha. Italianët e dinin. Ata po i ruanin që t’i kapnin me lëndën narkotike. Kajmaku është mbajtur nën vëzhgim bashkë me nipin e tij.

Është kapur me 20 kg kokainë. E pastër që kishte ardhur nga Ekuadori. Ajo ka një çmim shumice. Nga Shqipëria ka destinacione të tjera ku çohet kokaina. Ka raste kur kokaina vjen në Shqipëri dhe çohet me pakicë në vendet e tjera. Në rastin konkret ajo me çmimin e zbarkimit në port shkon diku te 540 mijë shumica”, deklaroi Artan Hoxha.