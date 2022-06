“Çmimi i karburantit në Shqipëri, 10 cent më lirë se në Zvicër”/ Berisha: Protestat janë dhe mbeten në prioritetin e Partisë Demokratike!

Gjatë deklaratës së sotme për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është pyetur nga gazetarët edhe në lidhje me hapat që po ndjek kjo forcë politike në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme për bashki.

Në lidhje me këtë çështje, Berisha u shpreh se forca politike që ai drejton i ka nisur tashmë përgatitjet, ndërsa shtoi se ai është i vendosur që të mos humbasin më kohë, duke thënë se, brenda vjeshtës, do të jetë periudha e fillimit të primareve të kandidaturave të PD.

Ndërkohë, i pyetur se nëse protestat shihen si opsion i Partisë Demokratike kundër qeverisë aktuale dhe vendimeve të saj, lideri demokrat e pranoi hapur se protestat janë dhe do të mbeten prioritet kryesor i forcës politike që ai drejton, ndërsa nuk ngurroi dhe të denonconte aferën e korrupsionit që u bëhet qytetarëve shqiptare me çmimin e naftës, që e krahasoi me Zvicrën.

Ndër të tjera, Berisha njoftoi se në vjeshtë do të nisin dhe protestat kombëtare.

“Ne po përgatitemi dhe fillojmë shumë shpejt. Nuk do humbasim kohë në aplikimin e procedurës tonë me primare. Vjeshta e parë, mendoj unë, do të jetë periudha e fillimit të zhvillimit të primareve në të gjithë vendin. Ndërkohë, po bëhen përpjekje, në një takim që zhvillova me kryetarët e degëve, kërkova një veprimtari shumëplanëshe, sepse PD nuk mund të qëndrojë vetëm në një lloj veprimtarie. Koha e thërret të ketë një aktivitet të shumëplanshëm. Protestat janë dhe mbeten në rendin e ditës së kësaj partie. Kjo jashtë çdo lloj dyshimi. Betejë elektorale në një front, betejë antiregjim në frontin tjetër. PD duhet të shfrytëzojë çdo potencial. Nuk mund të heshtësh për këtë që po ndodh me shqiptarët. Dje çmimi i naftës, midis Shqipërisë dhe Zvicrës lëvizte 10 cent. Në një kohë kur zviceranët marrin minimumi 8 herë më shumë se paga në Shqipëri. Kreu i kësaj drame, në vend që t’u flasë shqiptarëve për çmimin e naftës, u flet për Formula Uno. Si e si të largojë çdo lloj përgjegjësie për të lehtësuar çmimet me bordet e tij. Këto janë çmime të shushunjave, të importuara nga koha e komunizmit. Tani ato janë të paralizuara, sepse Edi Rama është përfituesi kryesor i rritjes së çmimeve. Ka fituar në 4 mujorin e parë, 340 mln euro. Ky do kalojë në 1 mld euro në përfitimin e tij” – tha Berisha.