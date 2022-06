(EMRAT-FOTO) Mes tyre 2 gra, njëra nga Tirana/ Kush janë të arrestuarit e operacionit anti-drogë në Shkodër!

Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin antikanabis “Vallas” ku janë sekuestruar 246 kg kanabis dhe janë arrestuar 8 persona, mes të cilëve edhe dy gra, njëra prej të cilave nga Tirana.

Sipas njoftimit të Policisë së Shtetit, nga veprimet hetimore të drejtuara nga Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, rezulton se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kryenin në fshatin Vallas, Shkodër, veprimtarinë e kundërligjshme të kultivimit të bimëve narkotike.

Të arrestuarit janë:

Policia e Shtetit njofton gjithashtu se u shpallën në kërkim edhe 8 persona të tjerë, të akuzuar si bashkëpunëtorë në veprimtaritë kriminale të kultivimit, prodhimit dhe shitjes së narkotikëve.

Sikurse raporton “BalkanWeb”, shtetasit Admir Selgjekaj dhe Arian Popa dyshohen si kokat e grupit dhe organizatorët, të cilët kishin rekrutuar punëtorë në parcelat me kanabis.

NJOFTIMI I PLOTË I POLICISË SË SHTETIT:

Shkodër/Kontrolle masive në të gjithë territorin, me qëllimin parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e kultivimit të bimëve narkotike. Finalizohet operacioni policor antikanabis i koduar “Vallas”. Operacioni, nga Komisariati i Policisë Shkodër, në bashkëpunim me seksionet për Hetimin e Krimeve kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme, në DVP Shkodër, nën drejtimin e Prokurorisë Shkodër. Arrestohen 6 shtetas dhe shpallen në kërkim 8 të tjerë, bashkëpunëtorë në veprimtaritë kriminale të kultivimit, prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Gjenden dhe sekuestrohen, në banesën e njërit prej të arrestuarve, 246 kilogramë lëndë e dyshuar narkotike kanabis. Gjithashtu, konstatohen dhe asgjësohen me anë të djegies, nga ana e shërbimeve të Policisë, bimë të dyshuara narkotike kanabis, të kultivuara në afërsi të kësaj banese, në fshatin Vallas, Shkodër, si dhe bimë të dyshuara narkotike kanabis, në proces tharjeje. Në vijim të kontrolleve masive në të gjithë territorin, me qëllimin parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, në kuadër të një hetimi disaditor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, si dhe falë një pune të mirorganizuar të të gjithë strukturave policore të DVP Shkodër, Komisariati i Policisë Shkodër, në bashkëpunim me seksionet për Hetimin e Krimeve kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme të kësaj DVP-je, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor antikanabis të koduar “Vallas”.

Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan ne flagrancë shtetasit:

-A. T., 28 vjeç, banues në fshatin Oblikë, Shkodër;

-B. R., 26 vjeç, banues në fshatin Oblikë, Shkodër;

-H. M., 51 vjeç, banues në Vallas, Shkodër;

-L. Ç., 34 vjeçe, banuese në Milot, Lezhë;

-A. U. 48 vjeç, banues në Velinaj, Shkodër, si dhe

-D. H. 42 vjeçe, banuese në Tiranë. Kjo shtetase u arrestua brenda disa orësh nga organizimi i operacionit policor “Vallas”, si rezultat i bashkëpunimit të mirëkoordinuar me strukturat e DVP Tiranë.

Gjithashtu u shpallën në kërkim shtetasit:

-A. S., 34 vjeç banues në Bajzë, Malësi e Madhe;

-A. P., 38 vjeç, banues në Shirokë, Shkodër;

-S. B., 35 vjeç, banues në lagjen “Ahmet Haxhija”, Shkodër;

-B. L., 21 vjeç banues në Alimetaj, Shkodër

-E. S. 20 vjeç banues në Shirokë, Shkodër, si dhe

-I. D., 26 vjeç, banues në Vallas, Shkodër;

-S. D., 34 vjeç, banues në Vallas, Shkodër;

-A. D., 29 vjeç, banues në Vallas, Shkodër (të afërm të njëri-tjetrit).

Nga veprimet hetimore të drejtuara nga Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, rezulton se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kryenin në fshatin Vallas, Shkodër, veprimtarinë e kundëligjshme të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat i kontrollit në banesën e shtetasit të arrestuar A. T., shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 246 kilogramë lëndë të dyshuar narkotike kanabis, një automjet dhe 11 aparate celularë, të cilat dyshohet se përdoreshin nga autorët për zhvillimin e kësaj veprimtarie kriminale. Gjithashtu, në vijim të kontrollit të imtësishëm të çdo pjese të territorit, në fshatin Vallas, Shkodër, u konstatuan dhe u asgjësuan me anë të djegies, nga ana e shërbimeve të Policisë, bimë të dyshuara narkotike kanabis, të kultivuara në afërsi të banesës së shtetasit të arrestuar A. T. Vijon puna intensive nga ana e strukturave të Policisë, me qëllim arrestimin e shtetasve të shpallur në kërkim për këtë veprimtari kriminale. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike” dhe “Kultivimi i bimëve narkotike”, të kryera në bashkëpunim.