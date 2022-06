Koronavirusi/ Vala e re përfshin vendin fqinj – Cilat mutacione mbizotërojnë

Autoritetet shkencore dhe shëndetësore të Greqisë po monitorojnë nga afër tendencën rritëse të rasteve me koronavirus dhe të shtrimeve në spitale. Vendi po përballet sërish me një valë tjetër të koronavirusit, e cila dominohet nga nëntipet e mutacionit Omicron, BA.4 dhe BA.5, dhe që sipas shkencëtarëve do të arrijë kulmin në 15 ditët e ardhshme.









Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik (EODY) njoftoi sot pothuajse 5,000 raste të reja – 4,832 për të qenë të saktë. Ky është një numër dukshëm më i ulët se ai përkatës në raportet epidemiologjike ditore të javës së kaluar, i cili përmbante 8000 infeksione të reja, por që nuk lejon vetëkënaqësi, duke qenë se sipas ekspertëve po regjistrohen raste pozitive, për shkak të relaksimit të testimit.

Edhe numri i pacientëve të rinj të shtruar në spitale është vazhdimisht në rritje. Në 24 orët e fundit janë bërë 139 shtrime të reja, ku numri total i të sëmurëve në shtretërit tek Covid-19 është 644 dhe në shtretërit e posaçëm ICU, MAF etj., ka arritur në 255. Nga këta të fundit, pak më pak se 100. janë të intubuar – 97 , ndër të cilët janë 4 pacientë të moshës 18 deri në 39 vjeç.

Vendi numëron 20 ditë nga pezullimi i plotë i masave për koronavirusin, me e fundit dhe shumë vendimtare, siç doli për parandalimin e virusit, “heqjen” e maskës në ambiente të mbyllura. Tashmë është parë gjurmë në infeksionet e reja dhe në pranimet e pacientëve, ndërsa në fund të qershorit do të jetë e dukshme edhe në Njësitë e Kujdesit Intensiv (ICU).

“Për momentin nuk ka rritje të ICU, por zakonisht vonohet me rreth 7 ditë në Omicron (për shkak të inkubacionit më të shkurtër)”, theksoi në një postim në Facebook asistent profesori i Epidemiologjisë i Shkollës Mjekësore të Athinës dhe anëtar i Komitetit tw ekspertëve, z. Gikas Majorkinis. Sipas tij, në Greqi gjatë javës së fundit ka pasur një rritje të diagnozave me 48% dhe një rritje të pacientëve me 41%.

Nënvariantet Omicron BA4 dhe BA5 po përhapen vazhdimisht, ndërsa në disa vende, si Portugalia, ato tashmë janë mbizotëruese, sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin e Sëmundjeve (ECDC). Në të njëjtën kohë, ai kërkon rritjen e testimit dhe mbikëqyrjes gjenomike të mutacioneve SARS-CoV-2.

“Vendet duhet të vazhdojnë të monitorojnë rastet me Covid-19, veçanërisht te personat e moshës 65 vjeç e lart, por gjithashtu të monitorojnë treguesit e rëndë të pandemisë si shtrimet në spital, pranimet në ICU, zënien e ICU dhe vdekjet”, thotë Qendra Evropiane në raportin e saj të fundit. Ai vazhdon t’i kushtojë vëmendje të veçantë mbrojtjes së qytetarëve qoftë nëpërmjet vaksinimit bazë, qoftë nëpërmjet vaksinimit përforcues.