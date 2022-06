Në prag të pandemisë së ardhshme? Ekspertët tregojnë ndryshimin mes Lisë së Majmunëve dhe Covid-it/ Sa të rrezikuar jemi!

Pas shpërthimit të koronavirusit, Evropa është gjetur sërish në “syrin e ciklonit” për shkak të lisë së majmunëve. Por si ndryshon sëmundja e re nga koronavirusi dhe çfarë do të thotë kjo për shëndetin publik?









Sipas komuniteti shkencor, përhapja e gjerë e lisë në Evropë, tashmë duke kaluar 1500 raste vetëm në Kontinentin e Vjetër, sipas shifrave më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), nuk ka ngritur pa të drejtë pikëpyetje nëse mund të jemi në prag të pandemisë së ardhshme.

Lija e majmunit gjendet më shpesh te brejtësit dhe ketrat në Afrikën perëndimore dhe qendrore. Por si arriti të transferohej nga mbretëria e kafshëve te njeriu? A është ky një variant më i ri i virusit, që e bën atë më të aftë për transmetim nga njeriu te njeriu?

Dallimi i parë qëndron në përbërjen e tyre. Koronavirusi është një virus ARN dhe lija është një virus i ADN-së. Me pak fjalë, viruset ARN bëjnë më shumë gabime në kodin e tyre gjenetik në replikim sesa viruset e ADN-së.

Më shumë gabime do të thotë më shumë mutacione dhe një model i ri më i mirë se varianti më i vjetër që e lindi atë.

Gjithashtu, viruset e ADN-së, si p.sh. lija e majmunit, janë më të qëndrueshme, pasi “kontrollojnë” gjenomën e tyre, ndaj më shpesh zbulohen gabimet (dmth variantet). Kjo nuk do të thotë se viruset e ADN-së nuk mund të pësojnë mutacion, por se ato janë më pak të mundshme.

Viruset e lisë që mund të infektojnë njerëzit përfshijnë linë (e cila tashmë është zhdukur falë vaksinave), lija e lopës, molluscum contagiosum dhe lija e majmunit, por jo lija e dhenve, e cila nuk është një virus i lisë. Është një grup shumë i qëndrueshëm virusesh që shkaktojnë flluska ose flluska karakteristike.

Cilat janë simptomat?

Ato viruse që infektojnë një pjesë të vogël të popullsisë çdo vit e bëjnë të vështirë regjistrimin e simptomave. Por kur përhapja zgjerohet, vërehen të ashtuquajturat “manifestime atipike” të virusit. Kjo do të thotë që njerëzit nuk shfaqin flluska karakteristike që mbulojnë të gjithë trupin, por plagë të vogla në zonat e kontaktit me personat e infektuar.

Ky manifestim atipik ndoshta nuk është për shkak të ndryshimeve të rëndësishme të virusit, pasi sekuenca e tij gjenetike, siç vërehet te një pacient në Portugali, nuk ka ndryshuar ndjeshëm në krahasim me rastet e mëparshme në 2018 dhe 2019. Përkundrazi, manifestimi informal ndoshta është për shkak të për faktin se ne shohim shumë më tepër infeksione dhe, për rrjedhojë, një gamë më të gjerë simptomash.

Një arsye tjetër e mundshme për ndryshimin është se lloji i virusit të lisë së majmunit që qarkullon aktualisht në vendet jo – endemike tenton të shkaktojë infeksione më të buta sesa shtami i Afrikës Qendrore.

Bazuar në atë që dimë për viruset e tjerë të lisë dhe stabilitetin e virusit të ADN-së, virusi i lisë së majmunit ka të ngjarë të ndryshojë ngadalë. Përveç kësaj, ekziston një vaksinë e disponueshme dhe efektive prej 85%, performanca e së cilës nuk do të ndikohet për shkak të shkallës së ulët të mutacionit në krahasim me viruset ARN. Me fjalë të tjera, variacionet që mund të “shpëtojnë” nga vaksina nuk ka gjasa të ndodhin .