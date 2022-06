“Po e detyruan Kosovën, e detyrojnë edhe Shqipërinë, jemi një”/ Kërcënimi nga lufta, Rama: Ky është thelbi i tradhëtisë sime ndaj Serbisë!

“Nuk kemi asnjë interes që Serbia të radikalizohet”, ka theksuar këtë të hënë Kryeminstri Edi Rama teksa foli për mundësinë e zhvendosjes së përplasjes perëndim-Rusi në Ballkan për ta destabilizuar rajonin dhe BE-në.

Gjatë fjalës së tij në prezantimin e librit “Përplasja e Madhe”, të ish ministrit të Jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, kreu i qeverisë shqiptare nënvizoi edhe se nësë Kosovën e përfshijnë në luftë, do të ‘hidhet’ edhe vendi ynë, pasi “ne jemi një”.

“Ne jemi shumë të vegjël për t’u kërkuar SHBA të reflektojnë. Por duhet të reflektojnë. Presidenti duhet të njihet me këtë çështje dhe ta udhëheqë. Se nuk është pamundur që gjithë ky komunitet vendesh të ketë rënë në këtë grackë të ngritur nga Rusia. Edhe në mos qoftë kjo, mënyra si është ndërtuar kjo, praktikisht i shërben Rusisë. As demokracisë, as viktimave të luftës… Mirë është ta mbajmë luftën larg nga kjo zonë. Luftën e duan ata që s’e kanë provuar. Unë hyj te ata që s’e kanë provuar dhe s’dua ta provoj. Krahas luftës në Ukrainë, Rusia dëshiron të zhvendosë në Ballkan valën e dytë të përplasjes me perëndimin. që të destabilizojë rajonin dhe BE.

…Nuk kemi asnjë interes që Serbia të radikalizohet, e do të bëjmë çmos që në këtë situatë ku Serbia është mes dy zjarreve; presioni shumë i madh i Rusisë, që lidhet me mundësinë që vendi ka për ta shtrënguar Serbinë se e furnizon me shumëçka. dhe presionin e madh të perëndimit, që ajo e ndjen shumë, të shtyn në drejtimin e një kuptimi të drejtë të asaj që duhet të presim nga Serbia.

Kush pret që të hidhet në flakë për perëndimi nuk e kupton se çfarë vjen nga kjo s’ka mundësi ta bëjnë sepse populli i saj, 80 për qind mendojnë se Putin ka të drejtë. por është e qartë që Serbia mund të qëndrojë në një distancë të mjaftueshme nga Rusia që flaka e kësaj luftë të mos vijë këtu.

Në këtë pikë ne mund të bëjmë tonën. Ky është thelbi i tradhtisë sime. Tradhti për të cilën unë nuk jam pishman. Mendoj që ne kemi vuajtur boll… Kosova nga lufta, shkatërrime, s’ka nevojë të shkojmë më në atë drejtim, veçse e detyrojmë, dhe po e detyruan Kosovën e detyrojnë edhe Shqipërinë sepse ne jemi një”, deklaroi Kryeministri Rama.