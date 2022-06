Presidenti Meta kthen për rishqyrtim në Kuvend, Marrëveshjen për Administrimin e Parkut të Butrintit: Cënon Kushtetutën!

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka rikthyer për shqyrtim në Kuvend, Marrëveshjen për Administrimin e Parkut të Butrintit. Sipas kreut të Shtetit, kjo marrëveshjes cënon dispozita konkrete të Kushtetutës dhe parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës.

Ndërkohë, z. Meta shton më tej se, procedura e ndjekur nuk ka garantuar një proces të gjerë e të thelluar të konsultimit me publikun, duke sjellë kështu një produkt jo cilësor dhe një debat publik mbi këtë çështje.

ARGUMENTET E PRESIDENTIT ILIR META:

“Marrëveshja në fjalë cenon dispozita konkrete të Kushtetutës dhe parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës. Cenon gjithashtu parimet dhe vlerat universale që mbrohen që në preambulën e Kushtetutës, duke cenuar kësisoj drejtpërdrejtë interesin publik shqiptar, dhe Konventën e Parisit dhe nuk është në harmoni me parimet e mbrojtura nga UNESCO. Marrëveshja bie ndesh me jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese. Praktika e ndjekur nga ekzekutivi dhe Kuvendi i Shqipërisë, rezulton se nuk ka realizuar dhe nuk ka siguruar mendimin e ekspertizës së pavarur vendase që ka njohuri të thelluara mbi Parkun Kombëtar të Butrintit, nënzonave dhe siteve arkeologjike të tij. Procedura e ndjekur nuk ka garantuar një proces të gjerë e të thelluar të konsultimit me publikun, duke sjellë kështu një produkt jo cilësor dhe një debat publik mbi këtë çështje. Kjo marrëveshje shmang auditimin përmes institucioneve të pavarura kushtetuese të veprimtarisë ekonomike-financiare lidhur me të ardhurat që do të krijohen dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Për shkak të mungesës së konsultimit gjithëpërfshirës, ky ligj është produkt i një procesi që ka shkelur Rezolutën e datës 19 maj 2022, të miratuar nga Parlamentit Evropian., deklaroi Presidenti Meta në argumentet e tij për rikthimin e kësaj marrëvesheje për rishqyrtim në Kuvend.