Rama në Kosovë/ Berisha: Shqiptarët presin dyshtetësinë, ne do heqim taksën në Rrugën e Kombit!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se viziton Kosovën me ndërgjegje të trazuar, pasi ende nuk ka njohur gjenocidin ciklik të serbëve dhe vrasjen e më shumë se 1400 fëmijëve atje. Berisha e quajti këtë “formën më të lartë të tradhtisë kombëtare”









“Rama ndodhet në Kosovë, normalisht cdo mbledhje e përbashkët është akt që duhet përshëndetur, mirëpo Edi Rama nëse do të njihte minimumin e minimumit të respektit për qytetarët e Kosovës, vuajtjet dhe sakrificat e tyre, martirizimin e tyre në më shumë se 150 vitet e fundit, duhet të shkonte kësaj radhe në Kosovë duke pas njohur genocidin ciklik serb në Kosovë. Duke pas njohur infanticidin janë 1400 ëngjëj, vogëlushë, qënie të pafajshme të cilët u vranë, u therën, u dogjën për fajin e vetëm se kishin prindër shqiptarë në shtëpitë e tyre. Mendoj se në këtë aspekt, mohimi që ai i bën genocidit ciklik serb në Kosovë, që fillon nga gjysma e dytë e shekullit të 19 dhe përfundon me operacionin patkoi në vitet 98-99 është një akt-akuzë shumë e rëndë për karakterin, ndërgjegjen e tij kombëtare, por edhe për vlerat dhe qytetarinë e tij. Kjo është forma më e lartë e tradhtisë kombëtare” tha Berisha, i cili premtoi se kur të vijë në pushtet do të heqë rrugën e taksës së Kombit.

“Shqiptarët presin dyshtetësinë. Kjo është marrëveshja që presin shqiptarët. Kjo do jetë marrëveshja e parë përveç heqjes së taksë së Rrugës së Kombit” tha Berisha.