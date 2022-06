“Tahiri nuk e ka shpërdoruar detyrën”, Ish-ministri në tryezë me Berishën: Reforma në drejtësi është maskaradë!

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, e ka cilësuar Reformën në Drejtësi si një dështim, e cila duhet të lihet në degradimin e saj.









Gjatë fjalës së mbajtur në një tryezë të thirrur nga ish-kryeministri Berisha, në lidhje me sfidat e sistemit të drejtësisë, Manjani theksoi se Reforma në Drejtësi ka thelluar mendësinë bolshevike që “të arrestojmë njëherë pastaj gjejmë prova”. Si referencë ish-ministri mori shembullin e ish-ministrit Saimir Tahiri për të cilin tha se nuk ka kryer “Shpërdorim detyre”.

“Kjo reformë ka një emër që quhet dështim. Ne nuk mund të bëjmë shumë për këtë gjë tani. Opozita humbi mundësinë që t’i jepte kontributin e saj.

Pyetja se çfarë shkoi keq me këtë reformë nuk mori kurrë një përgjigje.

Fakt është që ky tren është humbur dhe kjo reformë duhet lënë të degjenerohet kështu siç është, nisur me shpresë që ky perceptim popullor të shkojë në një reagim popullor.

Sugjerimi im real është ky dhe në mënyrë të veçantë për ju që drejtoni Partinë Demokratike. A është bërë Reformë në Drejtësi? Jo Reformë në Drejtësi nuk është bërë. Është bërë një reformë te burimet njerëzore, por nuk është përmbysur sistemi i drejtësisë.

Ka pasur ndërhyrje në disa nene proceduriale që e kanë përkeqësuar sjelljen gjyqësore. E kanë përkeqësuar mendësinë bolshevike që arrestohesh, pastaj gjenden prova.

Mjeku Edvin Prifti është simbol i këtyre ditëve, “të arrestojmë njëherë pastaj do gjejmë një gjë për ty, do dali me se s’bën një letër anonime për ty”. Unë nuk i dal në mbrojtje njeriut, për interesin publik mund të përdor dhe emra. Kam përdorur dhe emrin e Saimir Tahirit. Nuk ka shpërdoruar detyrën Saimir Tahiri për të qenë të drejtë. Kjo nuk është drejtësi, kjo është maskaradë, për t’iu thënë njerëzve kur ne fusim Saimir tonë vaj-halli çfarë iu bëjmë ju. Kjo është hakmarrje, kjo është poshtërsi.