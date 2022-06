Videoja që tronditi Kinën! Çfarë ndodhi me vajzat që u rrahën brutalisht në restorant?

Më shumë se 200 milionë shikime, qindra mijëra komente në rrjetet sociale, por pyetja është një dhe ende nuk ka përgjigje: ku janë vajzat që u rrahën brutalisht në një restorant në Tangshan të Kinës nga dhunuesit?









Sulmi, siç është regjistruar në video, trondit me brutalitetin dhe egërsinë e tij.

Dhjetë ditë më parë, një grup prej nëntë të rinjsh sulmuan tre vajza në një restorant në qytetin verior të provincës kineze.

Duket se një nga femrat kishte reaguar ndaj ngacmimit nga një i ri. Shumë shpejt, siç tregohet në video, ai e sulmoi me egërsi të tmerrshme.

Miqtë e saj kanë ndërhyrë, por ata nga ana e tyre janë bërë objektivi i të rinjve që kanë sulmuar egërsisht. Njëra nga gratë e tërhoqi zvarrë për flokë nga dyqani, e goditi me shishe dhe e goditi disa herë me shkelma në kokë. Një tjetër që shkoi për ta ndihmuar u shty dhe ra duke goditur në pjesën e pasme të kokës.

Videoja nga kamera e sigurisë në restorant ka zemëruar kinezët.

Megjithatë, që atëherë, nuk kemi mësuar pothuajse asgjë për fatin e viktimave, gjë që ka shtuar zemërimin e përdoruesve të rrjeteve sociale.

Heshtja e grave dhe familjeve të tyre ka bërë që shumë të kenë frikë nga më e keqja, raporton CNN. Në fund të fundit, regjimi kinez “varros” sistematikisht lajmet e këqija apo të pakëndshme, diçka që e pamë muaj më parë me ngjarjet e paprecedentë të bllokimit në Shangai.

Një ditë pas rrahjes, autoritetet e Tangshan raportuan se dy gra po trajtoheshin për lëndime pa rrezikuar jetën e tyre. Që atëherë nuk ka asnjë lajm për ta, ndërkohë që zërat se janë në një situatë shumë më të keqe vazhdojnë. Mirëpo, autoritetet thonë se kanë arrestuar me shpejtësi autorët.

Thashetheme të tjera sugjerojnë se sulmi ka vazhduar në një pikë ku kamerat nuk “kapin”, ndërsa ka një video me qytetarët që lënë lule më vonë në vendin e sulmit – ndoshta për shkak se ka të vdekur.

As policia e qytetit dhe as spitali nuk duan të japin informacion, raporton CNN, ndërsa as gazetarët e mediave shtetërore kineze nuk mund të raportojnë për rastin. Në qytet ka masa të rrepta për koronavirusin dhe ata që vijnë në të duhet ta deklarojnë paraprakisht.

Ndërkohë, hashtag-u në mediat sociale kineze pas sulmit pati më shumë se 200 milionë shikime dhe 220,000 komente të premten. Platforma e mesazheve Weibo raporton se ka mbyllur 320 llogari që përhapin thashetheme për incidentin.