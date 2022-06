“Bie ndesh me rezolutën e Parlamentit Europian”/ Koncensioni për Butrintin, deputetja thirrje qeverisë: Përmbushni konsultimet!

Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa ka përshëndetur vendimin e Presidentit Ilir Meta për të kthyer lligjin për menaxhimin e Parkut të Butrintit.

Gjatë një konference për mediat, Zhupa ka theksuar të gjitha problematikat e ngritura dhe nga Kreu i Shtetit në lidhje me këtë ligj dhe dhënien me konçension të parkut.

Ky ligj është një cenim i identitetit tonë kombëtar, sipas saj. Ajo gjithashtu shprehet se do të jetë një nga deputetet nismëtare të Komisionit të Posaçëm Parlamentar që ka kërkuar dhe Presidenti Meta.

“Kam marrë nga përfaqësues të PS-së si Petro Koçi, që ata do bojkotonin çdo seancë dëgjimore me ekspertë dhe studiues. Konçensioni i Butrintit bie ndesh me rezolutën e Parlamentit Europian. Qeveria duhet të përmbushë konsultimet. Butrinti lidhet me identitetin kombëtar, Presidenti e ka rrëzuar këtë ligj. Rrëzimi i këtij ligji nuk duhet të jetë mbyllja e çështjes së menaxhimit të Butrintit.

Nëse kolegët socialist, duhet të votojnë dekretimin për rrëzimin e këtij ligji. Duhet të hapet një diskutim dhe një formë e re menaxhimi. Nuk duhet të përjashtojë privation, pra të përfshihet në formën e një donatori. Sugjerohet që kjo iniciativë të diskutohet bashkë me dekretin e Presidentit. Do jem një nga deputetet nismëtare për ngritjen e një Komisioni të Posaçëm, për të diskutuar menaxhimin e Parkut të Butrintit”, theksoi Zhupa.