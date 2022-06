Del FOTO, kush është 18-vjeçarja Tina, që lidh me Martin Çeçon para vrasjes

Vajza që shihni në foto është Tina, 18-vjeçarja që u njoh në byrektore me Martin Çeçon, i cili u vra nga Valter Mollaj më 12 qershor në Korçë. Ky i fundit ishte ish i dashuri i Tinës. Valter Mollaj 43 vjeçari i martuar, nga fshati Marjan i Korçës, kishte pasur një lidhje jashtëmartesore me Martina Pajollarin dhe kur mësoi lidhjen e saj të re me Martin Çeçon dhe e kërcënonte se do ta vriste nëse nuk ndahej.