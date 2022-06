Elon Musk “koka” e re e Twitter? Bordi i platformës sociale kërkon unanimisht miratimin e ofertës prej 44 miliard dollarësh

Bordi i drejtorëve të Twitter u ka rekomanduar njëzëri aksionerëve që të miratojnë ofertën prej 44 miliardë dollarësh të Elon Musk për të marrë nw dorw kompaninë.









Në një mbledhje rregullatore të martën në mëngjes, bordi i Twitter u kërkoi aksionerëve të miratojnë blerjen me çmimin e propozuar të Musk prej 54.20 dollarë për aksion.

Megjithëse Musk ka kërcënuar se do të tërhiqet nga marrëveshja që nënshkroi më 25 prill, duke përmendur shqetësimet për llogaritë e rreme, bordi i Twitter ka këmbëngulur se do të zbatojë kushtet e marrëveshjes.

Një datë për votën e aksionerëve nuk është caktuar ende, por afat deri në 24 tetor për të përmbushur marrëveshjen.

Musk përsëriti dëshirën e tij për të ecur përpara me blerjen javën e kaluar gjatë një takimi virtual me punonjësit e Twitter, megjithëse aksionet e Twitter mbeten shumë nën çmimin e tij të ofertës, duke sinjalizuar dyshime të konsiderueshme se do të ndodhë me çmimin e rënë dakord.

Të marten, në Forumin Ekonomik të Katarit, në një intervistë me Bloomberg, Musk renditi miratimin e marrëveshjes nga aksionaret si një nga disa ‘çështje të pazgjidhura’ që lidhen me marrëveshjen me Twitter.