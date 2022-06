Gjykata belge në kërkim të pamjeve kur Kasandër Noga qëllon me 6 plumba Erion Hasanbelliun

Autoritetet gjyqësore belge janë duke kërkuar të gjitha pamjet, qoftë foto apo video që tregojnë atentatin e 11 qershorit kur Kasandër Noga qëllon me 6 plumba në drejtim të 43-vjeçarit Erion Hasanbelliu









Ky i fundit u dërgua në spital në rrezik për jetën teksa mori plumba në shpinë dhe në të pasmet ndërsa Kasandër Noga u arrestuar pak ditë pas atentatit.

“Në kuadër të këtij rasti, hetuesit kanë gjetur imazhe të caktuara në rrjetet sociale. Megjithatë, ata duan të marrin të gjitha fotot dhe videot e bëra në ose afër vendit të ngjarjes, si dhe të gjitha fotot dhe videot e publikuara tashmë në rrjetet sociale. Kushdo që ka imazhe ose informacion mbi faktet mund të kontaktojë hetuesit përmes formularit të raportit në faqen e internetit të policisë federale, ose përmes numrit falas 0800/30300. Ruajtja e anonimatit është e garantuar” thuhet në njoftimin hetimor të lëshuar ditën e sotme.

Atentati në mes të Brukselit

Punonjësit e hotelit dhe disa kalimtarë të rastit kanë rrëfyer se si ishin dëshmitarë të atentatit të frikshëm të së shtunës ku dyshohet se 43-vjeçari Kasandër Noga qëlloi në gjoks dhe në këmbë me 6 plumba Erion Hasanbelliun, duke e lënë këtë të fundit të plagosur rëndë. Dëshmitarët rrëfejnë se si ata panë tmerr me sytë e tyre. Një nga dëshmitarët okularë të ngjarjes shprehet se “Njëri papritmas qëlloi tjetrin disa herë, pastaj vrapoi në një rrugë anësore në të majtë të hotelit. Ai ishte tullac, i shkurtër dhe trupmadh” tha një grua për mediat belge.

20 vite përplasje

Autori dhe i plagosuri ishin përfshirë në një sagë përplasjesh midis tyre për të paktën 20 vite me radhë. Pikërisht rreth 20 vite më parë, Noga me mikun e tij Julian Çelën akuzohen se hynë në spitalin e reanimacionit ku ishte i shtruar babai i Erion Hasanbelliut, Aqif Hasanbelliu bashkë me një person tjetër dhe pasi u hoqën serumet qëlluan drejt tyre duke i lënë të vdekur në vend. Një vit më vonë Hasanbelliu me shokun e vëllait të tij qëlluan drejt Nogës dhe mikut të tij Çelës në Belgjikë duke e lënë të vrarë këtë të fundit. Ndërkohë vetë Noga i mbijetoi këtij sulmi.

Si ndodhi ngjarja

Ishte ende pa u errësuar ku Noga dyshohet se ka qëlluar para hyrjes së hotelit Adolphe Maxlaan në Bruksel, në drejtim të 43-vjeçarit. Sipas dëshmitarëve ai erdhi nga hiçi duke hapur zjarr ndaj Hasanbelliut dhe duke e qëlluar me 6 plumba në shpinë dhe në të pasme. Hasanbelliu përfundoi në spital, ndërsa Noga u arrestua pak ditë pas atentatit.