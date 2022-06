Jeta e trishtë e Elizabeth Smart/ Një mesazh force 20 vjet pas makthit të rrëmbimit dhe përdhunimit të saj

Nëntë muaj martirizim për 14-vjeçaren -atëherë- Elizabeth në duart e përdhunuesit të saj, Brian David Mitchell. “Ishte ferr, ferr i pastër, por kishte një fund”. Si arriti të linte pas traumën e thellë dhe transformojnë përvojën e saj tragjike në energji pozitive









Historia e Elizabeth Smart, e cila u rrëmbye më 5 qershor 2002 nga shtëpia e saj në moshën 14-vjeçare, kishte tronditur shoqërinë amerikane. Vajza u mbajt rob për nëntë muaj nga Brian David Mitchell dhe gruaja e tij, Wanda Barzi, dhe u përdhunua vazhdimisht përpara se të shpëtohej në mars 2003. Në 20 vjetorin e asaj nate të tmerrshme të rrëmbimit të saj, Elizabeth Schmidt, 34 jveçe, nënë e tre fëmijëve, ka arritur ta lërë pas këtë traumë dhe ta shndërrojë përvojën e saj tragjike në energji pozitive.

“Dëshira ime për të jetuar dhe për të bërë diçka thelbësore për shoqërinë, kjo më shpëtoi”

Njëzet vjet më vonë, Smart, në një intervistë disa ditë më parë, tha se asaj iu desh pak kohë për të kuptuar se nuk do të bëhej kurrë kjo që isha unë para se të ndodhte e gjithë kjo. “Ky person nuk ekziston më. Më duhej të mësoja të jetoja sërish, të pajtohesha me jetën time të re dhe kjo më mori shumë kohë. Kjo nuk ndodhi brenda natës”, tha ajo.

Ajo konsideronte se për një kohë të gjatë pas rrëmbimit kishte “shumë turp” dhe “shumë faj”, megjithëse e dinte logjikisht se nuk kishte bërë asgjë të keqe. Ajo kishte ndihmën e çmuar nga e ëma, Lois Smart, e cila e inkurajonte vazhdimisht – edhe nën presion – të shkonte më tej, ndonëse e pranoi se ndonjëherë e urrente inkurajimin. Megjithatë, ajo ka shpjeguar se tani e “vlerëson” shumë sepse fjalët e mamasë dhe shpresat për të ardhmen e ndihmuan të arrijë këtu ku është sot.

“Sa herë që kisha një ditë të keqe, nëna ime më thoshte: Elizabeth, çfarë bën kur kali të hedh poshtë? Dhe e urreja kaq shumë! “I thashë: Më lër të më vijë keq për veten për pesë minuta”, tha ajo. “Ajo gjithmonë donte që unë të ngrihesha. Ajo gjithmonë donte që unë të vazhdoja, të vazhdoja përpara. Kjo ka qenë e gjithë jeta ime që kur erdha në shtëpi”, shtoi ajo . “Tani, si e rritur, e vlerësoj shumë sepse sado që rashë në Tartarus, u ngrita përsëri dhe vazhdova, sepse kështu u rrita për ta bërë këtë dhe tani mundem dhe jam këtu”.

Smart, e cila ka tre fëmijë me bashkëshortin e saj, Matthew Gilmour dhe buzëqesh gjerësisht në jetë, tha se ishin shpresat e saj për të ardhmen që e ndihmuan të arrinte këtu ku është sot. “Ishte ferr, i thjeshtë “Dreqin, por kishte një fund”, tha ajo për rrëmbimin e saj. “Ka mbaruar dhe mendoj se dëshira ime për të jetuar dhe dëshira ime për të qenë të lumtur dhe për t’i bërë mirë botës i ka kapërcyer traumat e mia, ankthet e mia, frikën time”.

Kronika e rrëmbimit dhe abuzimit

Më 4 qershor 2002 , Smart dhe familja e saj ndoqën festën e fundvitit në shkollën e saj. Në agim, rreth një orë pas mesnate, Elizabeta u zgjua në dhomën e gjumit që ajo ndante me motrën më të vogël të Mary Kathryn-it në shtëpinë e familjes në Solt Lake City, Jutah, me zhurmën e hapave dhe ndjenjën e metalit të ftohtë në faqen e saj. Një burrë i pëshpëriti asaj: “Unë kam një thikë në fyt. Mos bëni bujë. Çohu nga shtrati dhe eja me mua, përndryshe do të të vras ​​ty dhe familjen tënde”. Rrëmbyesi, një burrë i quajtur Brian David Mitchell, e përzuri atë nga shtëpia dhe shkoi – disa orë larg – në pyll në një kamping të improvizuar ku po priste gruaja e tij, Wanda Barzi. Mitchell besonte se ai ishte një “profet” i quajtur Emmanuel dhe pasi kreu një ceremoni të çuditshme martese – ai gjithashtu pretendoi se ishte një poligamist – ai i tha asaj se ajo ishte tani gruaja e tij dhe e përdhunoi. “Unë u përpoqa të rezistoja”, dëshmoi ajo më vonë. “Një vajzë 14-vjeçare përballë një të rrituri nuk ia del mbanë”. Mitchell dhe Barzi e mbajtën rob për nëntë muajt e ardhshëm, duke lëvizur midis Kalifornisë dhe Jutës. Mitchell e përdhunonte Elizabetën çdo ditë – ndonjëherë katër herë në ditë – dhe shpesh e mbante të lidhur në një pemë. Ai e detyroi atë të konsumonte sasi të mëdha alkooli dhe droge dhe shpesh nuk e ushqente për ditë të tëra, duke e çuar në prag të urisë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Mitchell u përpoq ta bindte Elizabetën për besimet e tij të çuditshme “fetare” dhe ta bindte atë se ai ishte një profet.

Natën e rrëmbimit të Elizabeth-it, motra më e vogël e Mary Kathryn u shtir sikur po flinte në shtratin tjetër, duke u përpjekur në heshtje të vëzhgonte rrëmbyesin e motrës së saj në errësirë. “Kam qëndruar në shtrat”, kujton ajo. “Isha e frikësuar. Nuk mund të bëja asgjë. Isha e tronditur, e ngurtësuar. Nuk dija çfarë të bëja, duke e ditur që dikush kishte hyrë në dhomën tonë të gjumit dhe kishte marrë motrën time”. Pas disa muajsh, papritur Mary Kathryn-it i ra në mendje se rrëmbyesi dukej si një njeri që dikur kishte punuar në shtëpinë e tyre si zejtar- një njeri që e quajti veten Emmanuel. Policia zbuloi se “Emmanuel” ishte një burrë i quajtur Brian David Mitchell, dhe në shkurt të vitit 2003, shfaqja popullore e hetimit të krimit “Më i Kërkuari i Amerikës” transmetoi foton e tij në një episod.

Më 12 mars 2003, një kalimtar e njohu Mitchellin duke ecur me Elizabeth, edhe pse ai ishte i maskuar me paruke dhe syze të zeza. Autoritetet arrestuan Mitchell dhe gruan e tij dhe Elizabeth u kthye te familja e saj atë natë.

Tetë vjet në gjykatë, për të zhvilluar një gjyq…

Procedimi ndaj Brian David Mitchell zgjati me vite, sepse duheshin bërë vlerësime psikiatrike për të gjykuar aftësinë e tij për të dalë në gjyq. Më në fund, më 10 dhjetor 2010, më shumë se tetë vjet pas rrëmbimit të tij, juristët në një sallë gjykate federale në Salt Lake City e gjetën atë fajtor për rrëmbim dhe abuzim të përsëritur seksual. Edhe gruaja e tij u dënua me 15 vjet burg pas hekurave për përfshirjen e saj në krime.

“Kishte raste kur ishte e vështirë, kur isha i frustruar”, tha Smart për Fox 13 News. “Gjyqi, çështja, proceset ligjore dhe gjyqësore kanë qenë shumë zhgënjyese. Isha shumë e zemëruar dhe mendova: “Kur do të përfundojë kjo më në fund?”

Bisty, gruaja e Mitchelit, ndonëse e dënuar me 15 vite burg, u lirua në shtator 2018 dhe tani jeton në të njëjtin qytet me Elizabeth, pavarësisht apeleve të saj drejtuar këshillit të lirimit për të mos e liruar dhe për të mos jetuar në të njëjtin qytet.

Jeta pas

Smart arriti të rikthehej në një jetë relativisht normaleme pas kthimit të saj në familjen e saj. Disa javë pas kthimit të saj, ajo shkoi me familjen e saj në kampin ku Mitchell e kishte marrë nëntë muaj më parë. “Kjo është e vërtetë. U ndjeva triumfuese. Unë nuk mendoj se ia vlen të kalosh kohë në të kaluarën”, shtoi ajo. “Nuk është diçka për të cilën mendoj. Nëse ndihem sikur dua t’i tregoj dikujt historinë time, do ta bëj. Por nuk është e nevojshme. Nuk e diskutoj shumë, nuk më intereson ta diskutoj”.

Ajo u kthye në shkollë dhe rifilloi aktivitetet e saj të preferuara. Pas diplomimit në vitin 2006, ajo u regjistrua në Universitetin Brigam Jang për të studiuar muzikë. Përveç kësaj, ajo u bë një aktiviste në emër të të mbijetuarve të rrëmbimit dhe fëmijëve viktima të dhunës dhe abuzimit seksual, duke treguar historinë e saj në intervistat me Oprah Winfrey dhe duke u bërë një folëse e njohur publike. Ajo gjithashtu ndihmoi në shkrimin e Manualit të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së për të mbijetuarit e rrëmbimit të vitit 2008, me titull “Ju nuk jeni vetëm: Udhëtimi nga rrëmbimi në fuqizim”.

Në vitin 2011, Smart themeloi Fondacionin Elizabeth Smart, i cili synon të mbështesë fëmijët dhe të sigurojë burime dhe mbështetje për viktimat e rrëmbimit dhe abuzimit seksual dhe familjeve të tyre. Atë vit, ajo ishte korrespondente speciale për ABC News për personat e zhdukur dhe rastet e rrëmbimit të fëmijëve. Në tetor 2013, Smart publikoi librin e kujtimeve My Story, me të gjitha sprovat e tmerrshme me të cilat u përball ndërsa ishte në robëri. Edhe pse historia e saj thellohet në trajtimin çnjerëzor të rrëmbyesve të saj, Smart thotë se ajo e shkroi librin si një formë për të “mbyllur” këtë kapitull. “Dua që njerëzit të dinë se jam e lumtur në jetën time tani”, tha ajo për Associated Press.

Ajo ka punuar për më shumë se një dekadë për të luftuar viktimizimin dhe shfrytëzimin e viktimave të abuzimit seksual. “Kur sheh dikë përballë duke të treguar historinë e tij dhe duke e jetuar realisht për ty, teksa të tregon atë që ka përjetuar dhe se si këto veprime kanë ndikuar në pjesën tjetër të jetës së tyre, lidhja emocionale që krijohet bën ndryshim. Bën një ndryshim të madh”, theksoi ajo.

Smart shkroi në Instagram në ditën e 20 vjetorit të rrëmbimit të saj: “20 vjet! Zakonisht nuk e mbaj mend shumë përvjetorin e ditës që më kanë rrëmbyer, prirem të fokusohem më shumë në ditën kur shpëtova, por 20 vjet më duken si një punë e madhe”, shkroi ajo. Mbaj mend që një herë nuk mendoja se mund të thoja as ’20 vjet më parë’, por po, jam këtu.

“Dhe nuk mund të mendoj asgjë më të mirë për këtë ditë sesa të pranoj se sa larg kam arritur dhe jo vetëm unë, por të gjithë ata që më ndihmuan dhe filluan kauzën e shfrytëzimit seksual në të gjitha format e saj”. Smart e plotësoi postimin duke falënderuar ndjekësit e saj për “mbështetjen, mirësinë dhe dashurinë” ndër vite”, ka shkruar ajo.