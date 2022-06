Mykonos/ Banda e “fantazmave” vjedh nga bizhuteritë e deri edhe të brendshmet

Diçka nuk shkon këtë vit në “principatën” e Mykonos. Pavarësisht apeleve të vazhdueshme të banorëve vendas dhe përpjekjeve të autoriteteve bashkiake dhe policisë, grumbullimi i pasurisë së madhe në një ishull kaq të vogël duket se vepron si një magnet i fortë për elementët keqdashës. Prania e hajdutëve të pacipë, hajdutëve të xhepave dhe banditëve të paskrupullt ka krijuar një koktej shpërthyes, efektet anësore të të cilit ndjehen në lëkurën e turistëve dhe vetë banorëve të Mykonosit. Qarkullojnë mafiozët korsikanë, algjerianë, ballkanas e latinë dhe kjo duket nga rastet e dhunës dhe vjedhjeve që po përçajnë Mykonosin.









Kjo shihet nga mënyra se si u trajtuan dy turistët amerikanë nga drejtuesit e një restoranti buzë detit kur… guxuan të protestonin për këmbët e “arta” të gaforreve, deri në rrahjen e fundit – me hekur – të pronarit të hotelit, i cili kishte një mosmarrëveshje ligjore me decibelët, siç pretendonte ai, por edhe breshërinë e vjedhjeve të ditëve të fundit në vila dhe apartamente ku autorët fjalë për fjalë u merrnin viktimave edhe brekët.

Anestis Papistas jeton dhe punon në Mykonos për gjashtë vitet e fundit. Ai ka krijuar një kompani transferimi dhe shtëpia e tij është në zonën e Kounoupas. Ai është viktima e fundit e një bande hajdutësh që vepronin në ishull, të cilët banorët e Mykonos i quajnë “fantazma”. Sepse kanë guximin të rezervojnë të veshur me uniforma të plota, doreza kirurgjikale dhe fytyrë të plotë, edhe nëse e dinë që banorët janë brenda shtëpisë, siç mund ta shihni në dokumentet përkatëse fotografike të paraqitura sot nga “THEMA”. Hajduti, i cili ka hyrë në vilë vonë natën, më në fund ka ikur kur ka kuptuar se banori është zgjuar nga zhurma.

Përkundrazi, në rastin e Anestis Papistas, anëtarët e kësaj bande regjistronin lëvizjet e tij. Ata po e shikonin. Ata e dinin se kur po largohej dhe kur po kthehej në shtëpi. Aq shumë lehtë një natë që mungonte për shkak të punës, hynë në shtëpinë e tij duke thyer dritaren e dhomës së ndenjes dhe i rrëmbyen 6500 euro, madje edhe të gjitha të brendshmet Philipp Plein. Dhe detaji i mësipërm mund t’i japë një prekje surreale veprimit të “fantazmave” të Mykonosit, por zbulon edhe synimet e tyre.

Sipas Anestis Papistas, “vjedhësit kanë hyrë edhe në shtëpinë ngjitur, duke u hequr banorëve një orë dhe një vegël muzikore (lirë pontiane) në rastin e së cilës janë qepur për rast urgjence dhjetë paund ari”. “Të martën pasardhëse, vetë hajdutët ndoshta tentuan të hynin në një vilë, shumë afër shtëpisë sime, por u penguan nga alarmi që filloi të binte si demon”, shton zoti Papistas. Javën e kaluar “fantazmat” hynë në tre vila në një kompleks në zonën e Agrarit.

Konkretisht, ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së dielës së kaluar kur turistët që kishin marrë me qira akomodimin kishin dalë për t’u argëtuar. Hajdutët me uniforma të plota dhe me fytyrë të plotë kanë thyer xhamat e shtëpive, kanë hyrë brenda dhe kanë rrëmbyer sende personale dhe para të gatshme që gjenin në valixhet e tyre. Madje, në dy nga tre shtëpitë që janë futur, kanë rrëmbyer edhe këpucë të markës, rroba të markës dhe 5 mijë euro. Po atë natë, sipas informacioneve të tjera, ka pasur edhe katër vjedhje të tjera në vila në ishull, pa mundur të identifikojë autorët nga Policia.

Kujtojmë se rreth 20 ditë më parë viktimë e hajdutëve në Mykonos ra edhe ish-bashkëshortja e guvernatorit të Atikës, George Patouli, Marina Patouli. Anëtarët e spirales kanë nxjerrë bizhuteri në vlerë prej 3900 euro dhe një shumë prej 8500 euro. Së bashku me bizhuteritë dhe paratë e gatshme, është vjedhur edhe një çelës i makinës Mercedes.

Rrahja

Por fakti që ka tronditur komunitetin vendas nuk është gjë tjetër veçse rrahja brutale e biznesmenit Thodoris Kousathanas të premten e kaluar. Siç na tregoi një i afërm i afërt, hoteleri u sulmua egërsisht nga një burrë trupmadh me të zeza, i cili po e ndiqte me makinën e tij, një FIAT500 e bardhë e vjedhur, kur në një moment rrugës shkaktoi një aksident të lehtë për të detyruar biznesmenin të dilte jashtë automjetit.

Sapo ka hapur derën, burri me të zeza ka nisur ta godasë fillimisht me grushte në fytyrë dhe më pas me një shufër hekuri të palosshme në kokë, duke e lënë pa ndjenja në asfalt. Ai duhej të transportohej urgjentisht në një klinikë private në ishull, ku mjekët i bënë 14 qepje në kokë. Sa i përket motivit të sulmit, vetë viktima në deklaratat e tij në një televizion tha se autori kishte për qëllim ta vriste: “Dje në mesditë, duke lënë biznesin me makinën time, më përplasi një makinë tjetër dhe teksa zbrita të shoh se çfarë ka ndodhur, drejtuesi i makinës më ka sulmuar me levë duke më goditur disa herë në kokë. Ai kishte veshur një kapele të zezë, një xhaketë të zezë. Rrahjet ishin vdekjeprurëse dhe kishin për qëllim të më vrisnin. Fatmirësisht në atë moment janë shfaqur edhe dy fqinjë të tjerë dhe pasi i kanë parë autori është zhdukur. Doja të dëshmoja se e gjithë familja është e tronditur dhe e gjithë shoqëria e Mykonos.

Ne kurrë nuk kemi qenë të përfshirë në ndonjë gjë të paligjshme apo imorale. “Ne vitin e fundit kemi pasur një kontest juridik me një kompani fqinje ndaj hotelit tonë, sepse ai funksionon ilegalisht, gjegjësisht kanë urdhër të përkohshëm që t’i pezullohet licenca muzikore”, shtoi ai. Ndonëse rrahja e hotelierit është regjistruar nga kamera e një biznesi apo rezidence aty pranë dhe materiali është në dispozicion të autoriteteve policore, deri në momentin kur janë shkruar këto rreshta, autori nuk ishte gjetur.