“Nesër vendosim nëse do vijmë në samitin e BE-së”/ Pollo reagon ashpër ndaj Ramës dhe Vuçiç: Po kërcënojnë me bojkot!

Ish-ministri Genc Pollo ka reaguar pas bisedimeve që ka zhvilluar kryeministri Edi Rama me homologun e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski dhe Presidentin Aleksandër Vuçiç.









Presidenti serb ka njoftuar në rrjete sociale që nesër do të vendoset nëse do t’i bashkohen samitit të ardhshëm që do të zhvillohet në Bruksel mes Ballkanit Perëndimor dhe Këshillit të Europës.

Sipas Genc Pollos, ky është efekti i parë i dukshëm i “BallkanHapu” ku Rama dhe Vuçiç pro-Putin, po kërcënojnë me bojkot të këtij samiti. Pollo thotë se refuzimi public i ftesës, është një akt antieuropian shumë i dëmshëm për Shqipërinë.

Postimi i Genc Pollos:

Efekti i parë i dukshëm i BallkanHapu: Rama me me Vuçiçin pro-Putin kërcënojnë me bojkot të samitit BE ku janë të ftuar nga Charles Michel për një takim Ballkani Perëndimor/ Këshilli European. Refuzimi publik i ftesës akti anti europian e shumë i dëmshëm për Shqiperinë e më gjerë