Pyetet për kallëzimin penal të ish-deputetit që regjistroi SPAK/ Meta: Histori që nuk ekziston. Duke nisur nga 25 korriku do shkundet nga themeli…!

Presidenti i Republikës Ilir Meta paralajmëroi sot shkundje nga themelet të sistemit pas 25 korrikut.

Teksa u pyet nga gazetarët për kallëzimin penal ndaj tij nga ish-deputeti Halit Valteri për lobimin e Metës, ky i fundit tha se këto lajme janë absurde, ashtu sikurse edhe vetë personazhet.

Pyetje: SPAK ka regjistruar kallëzim penal të ish deputetit Halit Valteri sa i takon pretendimit të lobimit tuaj, druheni se mund të ketë kallëzime te tjera apo keni përgjigje për Halit Valterin?

Presidenti Meta: Këto lajme absurde si vetë personazhet që i njihni të gjithë nuk krijojnë asnjë shpërqendrim për Ilir Metë nga detyra e Presidentit deri në 24 korrik por dhe nga angazhimet e zotit Ilir Meta duke nisur nga 25 korriku. Sa i takon gazetës austriake do e marrë përgjigjen atje, në seancat që do zhvillohen atje, kjo është një histori që as nuk ka ekzistuar as nuk ekziston. Ata që janë në kërkim të letrave për azil për të shpëtuar drejtësisë këtu edhe të tjerë që janë këtu e vijojnë biznesin e inceneratorëve të vijojnë të bëjnë më të mirën e tyre Ky është sistem që do shkundet nga themeli duke nisur nga 25 korriku por deri në 24 korrik do bëjmë detyrën me përgjegjshmëri të plotë e shpresojmë të ketë dhe reflektime kur bëhet fjala për çështje të interesit kombëtar