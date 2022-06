VIDEO LIVE/ Presidenti Meta shpjegon pse ia ktheu kuvendit ligjin për Parkun e Butrintit

Presidenti Ilir Meta ka dalë sot në një konferencë shtypi për të folur për marrëveshjen për administrimin e parkut të Butrintit.









Kujtojmë që Meta një ditë më parë ktheu për rishqyrtim në Kuvend, Marrëveshjen për Administrimin e Parkut të Butrintit.

“Parku Kombëtar i Butrintit është një pasuri e paluajtshme e regjistruar në listën botërore të UNESCO-s. Sipas konventës së Parisit, përgjegjësia mbi këto objekte nuk mund të kalojë në OJF, por mbetet te shteti.

Shteti nëse do të aplikojë këtë formë të re administrimi nëpërmjet një fondacioni, duhet të ruante rolin e tij.

Pres i Republikës nuk është kundër formave të bashkëpunimit shtet-privat, aq më pak me FAZH, por ëhstë e papranueshme logjika që për pasuri të tilla si Butrinti, me rëndësi historike, shtetit të heqë dorë nga çdo përgjegjësi.

Nëse qeveria sot deklaron sot mosgarantimin në perspektivë të vlerave si mund ta garantojë atë nme një pjesëmarrje në një fondacion ku rolin dhe vendimmarrjen e ka të kufizuar.

Kjo çështje duhet të marrë kohën e nevojshme dhe të trajtohet me kujdesin maksimal nga Kuvendi i Shqipërisë” u shpreh Meta.

Meta gjithashtu iu drejtua me kërkesë Kuvendit për ngritjen e një Komision i Posaçëm parlamentar për Parkun Kombëtar të Butrintit.