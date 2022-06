Vizita në Tiranë/ Kryeministrja e Finlandës: Mbështesim anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian!

Kryeministrja e Finlandës, Sanna Marin ka shprehur mbështetjen e vendit të saj për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Në një konferencë për mediat gjatë vizitës së saj në Shqipëri, Marin tha se anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian është i rëndësishëm, në një kohë kur Europa po përballet me kërcënimin e agresionit rus.

“Duhet të bëjmë më shumë së bashku. Si Shqipëria dhe Finlanda janë konstruktive. Kanë një marrëdhënie të mirë, që daton që në 46. Po punojmë për të avancuar BE-në. Jemi së bashku për të ndihmuar Ukrainën. Agresioni I Rusisë në Ukrainë, kanë ndryshuar mjedisin e sigurisë. Një shumicë e finlandezëve e mbështesin anëtarësimin në NATO. Shqipëria është një mbështetje e vendosur në politikat e NATO-s. Zëri juaj dërgon një mesazh të fuqishëm në Rusi. Finlanda dhe Suedia do e bëjë NATO-n më të fortë. Ne jemi ofrues sigurie për më tej. Duhet të intensifikojmë mbështetjen ndaj Ukrainës. Shqipëria dhe BE kanë bashkëpunuar. Finlanda është mbështetës i fortë i anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Duhet të mbështesim Shqipërinë në anëtarësimin në BE. BE dhe Ballkani Perëndimor të jenë në harmoni të plotë. Duam të shohim të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimore në BE. Ne vlerësojmë rolin tuaj kur bëhet fjalë për përfaqësimet në forumet ndërkombëtare” – tha Marin.