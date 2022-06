Aksident në Gjirokastër, lëndohen katër persona! Një “Volkswagen” përplas një “Fiat” (DETAJET)

Një aksident automobilistik është regjistruar këtë të mërkurë në aksin rrugor Gjirokastër-Sarandë, në vendin e quajtur “Qafë Muzinë”.









Burimet zyrtare bëjnë me dije se automjeti tip “Volksëagen”, me drejtues shtetasin N. A., banues në Tiranë, është përplasur me automjetin tip “Fiat”, me drejtues shtetasin E. F., banues në Gjirokastër.

Nga përplasja, janë dëmtuar lehtë drejtuesi i automjetit tip “Fiat” dhe 3 pasagjerët që ndodheshin në këtë automjet, ndërsa në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Gjirokastër/Informacion paraprak

