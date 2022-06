“Banorët të motivuar për të luftuar”/ Shefi i forcave të armatosura: Finlanda e përgatitur për sulmin rus

Finlanda është e përgatitur për një sulm nga Rusia dhe banorët e saj janë të motivuar për të luftuar, sipas shefit të forcave të armatosura të vendit, sipas skynews.









Vendi nordik ka një arsenal të konsiderueshëm armësh. Finlanda ka zhvilluar dy luftëra në vitet 1940 kundër fqinjit të saj lindor, me të cilin ndan një kufi prej 1,300 km dhe tani po aplikon për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s për shkak të pushtimit rus të Ukrainës.

Që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, Helsinki krenohet me një forcë trupash të kohës së luftës prej pothuajse 280,00 trupash me 870,000 rezervistë të trajnuar. Vendi nuk e hoqi rekrutimin ushtarak për burrat siç bënë shumë vende të tjera perëndimore pas Luftës së Ftohtë dhe gjithashtu ndërtoi një nga artileritë më të forta të Europës dhe ka rezervuar raketa lundrimi me një rreze veprimi deri në 370 km.

Ajo shpenzon gjithashtu 2% të PBB-së së saj për mbrojtjen, një nivel më i lartë se shumë vende të NATO-s. Finlanda është përgatitur prej kohësh për pushtimin e Ukrainës, nga ushtria e saj deri te strehëzat e bombave të varrosura në qytet, gati për të mbrojtur civilët.