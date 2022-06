“I ngatërrova unë nga frika që kisha”/ 18-vjeçarja që dyshohet se u bë shkak i vrasjes së Martin Ceços flet për herë të parë: Nuk e njihja!

18-vjeçarja Martina P. ka folur sot në emisionin “Me zemër të hapur” të gazetares Evis Ahmeti në “News24” për vrasjen e 26-vjeçarit, Martin Çeço në Maliq, të riut i cili u vra dhe u hodh në rezervuar nga tre persona, Bledi Angjo dhe kushërinjtë Valter dhe Idlir Molla.









E reja ka deklaruar se nuk e njihte fare viktimën dhe se nuk ka pasur komunikim me te. Ndërsa për të akuzuarin Valter Mollaj, ka deklaruar se kanë njohje se jetojnë në të njëjtin fshat dhe ndihmojnë njëri-tjetrin me punët e fshatit.

Ajo ka treguar se me Mollajn ishte zënë rreth një vit më parë, ndërkohë ka pranuar se Martin Çeçon dhe Valter Mollajn i ka ngatërruar ajo vetë në polici nga frika se e kanë kërcënuar sipas saj të tregojë çfarë di se do e fusin në burg.

“Nuk jam në shkollë. Mbledh lule. Erdhi na mori policia se unë nuk dija gjë fare, më thanë për një sqarim dhe ne shkuam. Nuk e njihja fare Martin Çeçon, nuk kisha biseduar me të. Fare. Më kishte çuar ftesë në facebook dhe unë nuk e pranova se nuk e njihja. Kishte çuar një mesazh, por unë nuk ia ktheva. Nuk e kam parë as në fytyrë, thjesht në telefon. Valter Mollën e njoh, është nga fshati jonë. Është këtu me ne, na ndihmon. Policia më thoshte trego për Martinin, do të çojmë në burg dhe thashë për Valter Mollën. Më thoshin që trego, unë s’dija asgjë. Çfarë të tregoja për Martinin dhe nga frika e pranova akuzën. Valter Molla dhe Idlir Molla nuk ishin aty kur po flisja me policët, erdhën më vonë. Mua nuk më bashkuan fare me ta. Kam vite që i njoh, këtu kanë jetuar, na kanë ndihmuar, i ndihmonim. Ngaqë e kishim babain e sëmurë. Bledi Angjo ishte çobani i Valit. Nuk e di çfarë marrëdhënie kishin se unë kisha një vit që isha zënë me Valin se nuk i vajta një ditë në punë. Martin Çeço nuk kanë pasur lidhje fare me Valter dhe Lefter Mollën. Nuk kishin lidhje ata me Martinin. Nuk kam pasur lidhje me Valterin.”, u shpreh 18-vjeçarja.

BABAI I MARTIN ÇEÇOS RRËFEN GJITHÇKA NDODHI:

Shkak i krimit të rëndë në Korçë, ku një 27-vjeçar u mbyt dhe u hodh në rezervuar për të humbur gjurmët, ka qenë një vajzë, aktualisht 18-vjeçare. Martina P. kishte pasur lidhje intime me një 43-vjeçar, i martuar dhe baba i tre fëmijëve dhe fundi i kësaj lidhjeje dhe njohja e vajzës me viktimës, u bë shkak i krimit të rëndë.

Ndërsa tre burra ndodhen në burg, përfshirë edhe 43-vjeçarin Valter Mollaj, autori i dyshuar i krimit, babai i viktimës ka sqaruar me detaje se çfarë i ka ndodhur të birit. Burri kishte pasur marrëdhënie me vajzën që kur ajo ishte minorene.

Njohja në byrektoren ku punonte në Korçë:

Martin Çeço ishte njohur me vajzën në një byrektore të qytetit të Korçës dhe prej andej kishin nisur bisedat midis tyre në rrjetet sociale. Këtë fakt e pohon babai i tij, i cili thotë se vajza vetëm fliste me të në rrjetet sociale dhe se i biri ishte “zemërthyer” nga dashuria për të. Vajza, sipas Nevzat Çeços, nuk pranoi të krijonte lidhje me djalin.

“Hëngri byrekë në Korçë (vajza punonte në byrektore). Edhe i tha atij të fshatit që unë e pëlqej këtë çupën. Mua më pëlqeu tha. Shkuan në Goskovë. Aty jetonte babai i saj. Këtë e gjetën jashtë. I thanë të atit. Ky fshatari jonë i thotë që pëlqeu çupën tënde. Shumë mirë tha i ati, s’ka ndonjë. Po unë çupën e kam me shkollë tha, ajo po të dojë vetë mirë. Po unë çupën time nuk e jap në Kolanec, tha, po deshi ajo le ta marri. Vajti djali një ditë pastaj atje. Ajo ia preu. Nuk do marr gjë i tha. Ik, i tha, po s’ke për të marrë gjë. Uli kokën djali, iku me turp. Një ditë isha me djalin unë (te dyqani i byrektores), mirëpo djali nuk hyri. Kjo më erdhi mua dhe më tha xhaxhi çfarë do. Unë mbeta, më vinte të qaja sikur e kisha evlatin tim. Erdhi solli byreçkën ajo, Martini ishte përjashta. Kjo i tha pronarit, ik shikoje e ka djalin jashtë. Doli jashtë, e pa djalin. Djalin e ke këtu, më tha ky pronari. Do marrim ca gjëra, i thashë unë, edhe pastaj do ikim. Edhe vajti se çfarë i tha kësaj në banak. Kontaktet i mbajti fshehurazi djalit. Kjo hapte ‘Instagram’-e të tjera, të fshehta. Këtij tani i vinte inat, qante pse s’pranon të lidhet”, ka rrëfyer Nevzat Çeço në “Uniko”.

Babai i Martinit ka treguar më tej se djali i tij kërkonte të lidhej me vajzën që kishte njohur, e quajtur Martina, ose shkurt Tina, por kjo e fundit nuk pranonte ta takonte, por vetëm fliste fshehurazi me të në telefon.

Nga dashuria “platonike” te vrasja, çfarë i tha babait përpara se të humbte pa gjurmë:

Valter Mollaj, nga fshati i thellë malor Marjan në Korçë, kishte krijuar edhe një lidhje jashtëmartesore me vajzën që do të bëhej shkak për vrasjen e një 27-vjeçari. Sipas dëshmisë së babait, një ditë para vrasjes, Martinin e telefon një person dhe e kërcënon me vrasje, kërcënim i cili do të bëhej realitet një ditë më vonë. Nevzat Çeço thotë se e kishte dëgjuar vetë telefonatën kur personi kërcënon të birin.

“Dëgjo këtu, i tha. Unë do marr një thikë, do të lë kockë e lëkurë, tha, e 7 plumba do t’i fut në ballë, i tha. Po e dëgjoja. Ia mora celularin djalit e të them të drejtën e kam sharë rëndë. Rri ti, tha, se ti një plumb do. Yt bir do 7, tha, ti një do. Babi, tha, kaq e pati puna ime. Do më vrasin mua, tha”, u shpreh i pikëlluar babai për orët e fundit të të birit.

Martin Çeço u gjet i pajetë në ujërat e rezervuarit të Kolanecit në zonën e Maliqit dhe ajo që fillimisht u duk si mbytje në ujërat e ujëmbledhësit, nuk rezultoi e tillë. Një hematomë në pjesën e qafës nga një litar bëri që Policia shpejt të dyshonte për vrasje duke nisur edhe hetimet. Krimi i rëndë dyshohet të ketë ndodhur më 12 qershor, ndërsa trupi i pajetë u zbuluan të shtunën e shkuar.

Tri ditë pas zhdukjes, babai ka bërë denoncim, ndërsa i riu kishte humbur të ëmën muaj më parë. Kërkimet nisën në rezervuarin e fshatit ku u gjetën shapkat e të riut dhe kjo ishte prova kryesore e hetuesve që çoi jo vetëm në zbulimin e fatit tragjik të Martin Çeços, edhe të autorëve të vrasjes.

Menjëherë pas krimit, Policia zhvilloi të shtunën e shkuar operacionin “Marjan”, duke arrestuar Valten Mollajn dhe kushëririn e tij, Edlirin, si dhe bariun që ata kishin punësuar, Bleti Angjon.

Ky i fundit ka rrëfyer krimin e rëndë. Pasi e kanë marrë viktimën deri te rezervuari, autorët e kanë mbytur atë duke e hedhur në ujë, me qëllim për të humbur gjurmët. Pas krimit, në sfond janë motivet e xhelozisë.

Valter Mollaj, babai i tre fëmijëve, nuk e ka pranuar dot faktin që adoleshentja të komunikonte me 27-vjeçarin e aq më tepër të krijonte lidhje me të. Policia ka marrë në pyetje edhe adoleshenten në lidhje me vrasjen, e cila tanimë mund të konsiderohet e zbardhur nga ana e hetuesve nga provat shkencore të siguruara.

“Fiksimi” i adoleshentes për reperin 2Ton:

Nga një vëzhgim në rrjetet sociale, vihet re se adoleshentja ka disa profile në “Facebook”, ku rezulton se ajo mban si foto të profilit reperin 2Ton.

Nga profilet në “Facebook” të adoleshentes shihet se ajo ishte e fiksuar me reperin dhe madje në disa raste i bënte dhe vetë komentet me “zemra” apo shprehje vlerësimi në foto e këngëtarit të muzikës “rep”, fotot e të cilit i vendoste në profilin e rrjeteve sociale.

Ende nuk dihet dëshmia e Martinës, bisedat e së cilës në rrjetet sociale u bënë shkak për vrasjen e një 27-vjeçari, që mbante të njëjtin emër.