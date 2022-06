Petrit Vasili: Trimëriçka e Ramës për të bojkotuar BE-në e pati ymrin më pak se 24 orë

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka deklaruar se pavarësisht se bëri “të fortin” me BE-në për pjesëmarrjen në samitin që do të mbahet nesër në Bruksel, kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në takim me “bisht ndër shalë”.









Në rrjetet sociale, ai ka theksuar se kërcënimet e kreut të qeverisë nuk i ka marrë askush seriozisht, ndërsa veprimet e tij i ka quajtur veprime prej karagjozi.

Postimi i plotë:

Bojkoti 24 oresh i BE i Rames si nje vickël prej miu inferior te kapur per bishti!

Trimëriçka e Rames per te bojkotuar BE e pati ymrin me pak se 24 ore.

Vulgare ne forme dhe provinciale ne permbajtje ishte vetem nje shfaqje inferioriteti, qe shoqeron Ramen qekur eshte shfaqur ne politike.

Kercenimet prej miu kanalesh jane aq qesharake sa askush nuk i mori seriozisht, ndaj edhe me bisht ne shale Rama do te marre pjese ne takim duke gajasur se qeshuri te gjithe.

Porse te gjithe kuptuan se miu inferior s’eshte asgje tjeter vecse nje i kapur per bishti dhe per fyti, qe i ka zbathur poturet ne Beograd dhe i ngre dhe i ul ashtu sic Beogradi ja kerkon.

A mundet qe nje mi qe i ka nxire faqen e Shqiperise me korrupsion te tmerrshem, pastrim parash, krim te organizuar dhe trafik droge pa fund guxon e ben veprime karagjozi duke ju gafurrur Europes me trimeri prej miu.

I lig ne strategjine e zeze se krijimit te alibive per t’ju larguar rruges europiane, miu nuk le rast pa shfrytezuar per ti bere sherbim strategjise se tij serbo ruse anti euroatlantike.

Si mundet ky miu te gafurret ne emer te nje1 Ballkani te Hapur gjysmagjel dhe te telekomanduar ne Beograd.

Asnje devijim nuk mund te kete nga orientimi proeuropian, qe duan pa asnje dileme 100% e shqiptareve.

Pervec miut Rama nuk ka asnje shqiptar te vetem, qe ta shohe te ardhmen e tij nga Beogradi dhe Moska.

Cdo dite e miut ne pushtet do te thote qe ne zyren e kryeministrit te qendroje nje antishqiptar dhe nje pjelle anti perendim.

Cdo minute me tej do te thote vetem gure ne rrota dhe tradheti te reja kunder rruges europiane te Shqiperise.

Çfaqja e fundit tragjikomike e miut, qe ben arrogantin perpara Europes gjigande ne cdo pikpamje eshte prova se sa shume eshte demtuar Shqiperia nga ky miu beogradas.

Ndaj te gjithe bashke per nje Shqiperi vetem Europiane dhe te zbojme me cdo mjet miun inferior, qe infekton integrimin europian te vendit tone.