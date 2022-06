Rama refuzoi samitin e BE, Berisha: Vendimi u mor më parë në Beograd, fati ynë është larg dyerve tona!

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka komentuar edhe vendimin e Kryeministrit Rama për të refuzuar ftesën e Samitit të BE që do të zhvillohet në Bruksel, duke iu bashkuar kështu vendimit të Aleksandër Vuçiç dhe Dimitar Kovaçevskit.

Sipas Berishës, vendimi është marrë më parë në Beograd mes palëve, ndërsa shtoi se fati i shqiptarëve është ende shumë larg dyerve tona.

“Ndodhi që një aventurier, një vasal pa interesa të vendit të deklarojë dje se refuzon ftesën e se nuk ka pse shkon në Bruksel. Ky vendim merret përpara në Beograd, shpallet nga padroni i tij, po ai me një farë etike e thotë se do të mbledh qeverinë, po ky nuk mbledh qeverinë. Kurrë ndonjëherë fati ynë nuk ka qenë më larg dyerve tona, kurrë më larg fati ynë nuk është përcaktuar si sot. Aleanca tregon qartë se aleancat Beograd-Tiranë-Shkup është pro ruse.”, deklaroi në lidhje me këtë çështje z. Berisha.