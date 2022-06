“T’i hapet rrugë negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut”/ Opozita bullgare i dorëzon Kryeministrit Petkov propozimin!

Ish-kryeministri bullgar, njëkohësisht dhe kreu i opozitës, Boyko Borisov i ka kërkuar kryeministrit Krill Petkov që të sjellë propozimin për t’i hapur rrugën hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai është shprehur se 59 deputetët e tij do të votojnë pro.









“I kam kërkuar deputetëve të GERB-it, nëse më besojnë, ta mbështesin propozimin, nëse Petkovi trembet, do të jenë 59 deputetë për t’i dhënë dritën jeshile Maqedonisë dhe Shqipërisë. Siç premtova, të shtunën lexuam tekstet për kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut. Unë besoj në Macron dhe KE, deri më tani gjithçka e mirë që ka ndodhur është falë BE-së”, u shpreh Borisov në një konferencë për shtyp në selinë e partisë.

Vendet anëtarë të nismës “Ballkani i Hapur”, si Shqipëria, Maqedonia e Veriut e Serbia kanë paralajmëruar se mund të bojkotojnë samitin BE- Ballkani Perëndimor për shkak të zhgënjimit për mos hapjen e negociatave me shtetin shqiptar dhe atë maqedonas. Bashkimi Evropian do të mbajë një takim të nivelit të lartë për Ballkanin Perëndimor më 24 qershor në Bruksel. /euroneës.al