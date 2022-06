Afganët varrosin viktimat e tërmetit të tmerrshëm! Mes tyre fëmijë e foshnje

Fshatarët nxituan të varrosnin të vdekurit të enjten dhe gërmuan me dorë nëpër rrënojat e shtëpive të tyre në kërkim të të mbijetuarve të një tërmeti të fuqishëm në Afganistanin lindor që media shtetërore raportoi se vrau 1000 njerëz. Talibanët dhe komuniteti ndërkombëtar që u larguan nga kontrolli i tyre u përpoqën të sillnin ndihmë për viktimat e katastrofës.









Nën një qiell plumbi në provincën Paktika, e cila ishte epiqendra e tërmetit të së mërkurës me magnitudë 6, burrat gërmuan një varr varresh në një fshat, ndërsa u përpoqën t’i shtrinin të vdekurit për të pushuar shpejt në përputhje me traditën myslimane. Në një oborr, trupat shtriheshin të mbështjellë me plastikë për t’i mbrojtur nga shirat që po pengojnë përpjekjet për ndihmë për të gjallët.

Agjencia shtetërore e lajmeve Bakhtar raportoi numrin e të vdekurve dhe tha se rreth 1,500 të tjerë u plagosën. Në numërimin e parë të pavarur, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare tha se rreth 770 njerëz ishin vrarë në Paktika dhe provincën fqinje Khost.

Nuk është e qartë se si u arritën totali, duke pasur parasysh vështirësitë e aksesit dhe komunikimit me fshatrat e prekura të zhytura në shpatet e thella malore. Ose i zymtë do ta bënte tërmetin më vdekjeprurës në Afganistan në dy dekada, dhe zyrtarët vazhduan të paralajmërojnë se numri mund të rritet ende.

“Ata nuk kanë asgjë për të ngrënë, ata po pyesin se çfarë mund të hanë dhe gjithashtu bie shi,” tha një reporter i Bakhtar në pamjet nga zona e tërmetit. “Shtëpitë e tyre janë shkatërruar. Ju lutemi ndihmoni ata, mos i lini vetëm.”

Fatkeqësia grumbullon më shumë mjerim në një vend ku miliona tashmë janë përballur me urinë dhe varfërinë në rritje dhe sistemi shëndetësor është shkatërruar që kur talebanët rimorën pushtetin gati 10 muaj më parë në mes të tërheqjes së SHBA dhe NATO-s .

Si do të jetë në gjendje të ofrojë ndihmë komuniteti ndërkombëtar humanitar, i cili ka tërhequr burime të konsiderueshme nga vendi, dhe në çfarë mase qeveria talebane do të lejojë që ajo të mbetet në pikëpyetje. Marrja e talebanëve çoi në një ndërprerje të financimit jetik ndërkombëtar dhe shumica e qeverive mbeten të kujdesshme për t’u marrë drejtpërdrejt me ta.

Agjencitë e OKB-së dhe organizata të tjera që operojnë ende në Afganistan thanë se dërguan furnizime në zonë, duke përfshirë komplete mjekësore, tenda dhe goma plastike, por nevojat dukeshin të mëdha pasi fshatra të tëra pësuan dëme masive.

“Ne kërkojmë nga Emiratet Islamike dhe i gjithë vendi që të vijnë përpara dhe të na ndihmojnë,” tha një i mbijetuar i cili dha emrin e tij si Hakimullah. “Ne nuk kemi asgjë dhe nuk kemi asgjë, madje as një tendë për të jetuar.”

Kërkimi dhe shpëtimi mbetën një prioritet. Në distriktin Gayan të goditur rëndë, pjesa më e madhe e rrënojave ishte shumë e madhe që njerëzit të lëviznin me duar ose lopata. Ata thanë se shpresonin se ekskavatorët e mëdhenj do t’i dilnin nga shtëpitë e tyre të largëta. Për momentin, në zonë kishte vetëm një buldozer.

Të mërkurën, një zyrtar i OKB-së tha se qeveria nuk kishte kërkuar që trupi botëror të mobilizonte ekipe ndërkombëtare të kërkim-shpëtimit ose të merrte pajisje nga vendet fqinje, pavarësisht një lutje të rrallë nga udhëheqësi suprem i talebanëve, Haibatullah Akhundzadah, për ndihmë nga bota.

Agjencitë e OKB-së po përballen me një mungesë fondesh prej 3 miliardë dollarësh për Afganistanin këtë vit, dhe Peter Kessler, një zëdhënës i agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët, tha se kjo do të thotë se do të ketë vendime të vështira se kush do të marrë ndihmë.

Përveç shqetësimeve politike dhe financiare, kishte edhe sfida logjistike për marrjen e ndihmës për fshatrat e largëta. Rrugët, të cilat janë të prishura dhe të vështira për t’u udhëtuar në rrethanat më të mira, mund të jenë dëmtuar rëndë nga tërmeti dhe rrëshqitjet e dheut nga reshjet e fundit i kanë bërë disa të pakalueshme. Edhe pse vetëm 175 kilometra (110 milje) drejtpërdrejt në jug të kryeqytetit, Kabul, disa fshatra në distriktin Gayan u deshën një ditë të plotë me makinë për të arritur.

Muret dhe çatitë e dhjetëra shtëpive në Gayan u shembën nga tërmeti dhe fshatarët thanë se familje të tëra u varrosën nën rrënoja. Gazetarët e Associated Press numëruan rreth 50 trupa vetëm në zonë, ndërsa njerëzit i vendosnin të vdekurit e tyre para shtëpive dhe oborreve të tyre.

Ndërsa ndërtesat moderne u rezistojnë tërmeteve me magnitudë 6 në vende të tjera, shtëpitë e Afganistanit me tulla me baltë dhe malet e prirura nga rrëshqitja e tokës i bëjnë tërmete të tilla më të rrezikshme. Tërmetet e cekët gjithashtu priren të shkaktojnë më shumë dëme dhe ekspertët thonë se thellësia e të mërkurës është vetëm 10 kilometra (6 milje).

Pavarësisht sfidave, zyrtarë nga disa agjenci të OKB-së thanë se talebanët po u jepnin atyre akses të plotë në zonë.

Marrja e ndihmës më të drejtpërdrejtë ndërkombëtare mund të jetë më e vështirë: Shumë vende, duke përfshirë SHBA-në, dërgojnë ndihmën humanitare në Afganistan përmes OKB-së dhe organizatave të tjera të tilla për të shmangur vënien e parave në duart e talebanëve.

Në një buletin lajmesh të enjten, televizioni shtetëror i Afganistanit pranoi se presidenti amerikan Joe Biden – armiku i tyre i dikurshëm – ofroi ngushëllime për tërmetin dhe kishte premtuar ndihmë. Biden urdhëroi të mërkurën agjencinë amerikane të ndihmës ndërkombëtare dhe partnerët e saj që të “vlerësojnë” opsionet për të ndihmuar viktimat, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë.

Numri i vdekjeve të raportuara nga Bakhtar ishte i barabartë me atë të një tërmeti në vitin 2002 në Afganistanin verior – më vdekjeprurësi që nga viti 1998, kur një tërmet me magnitudë 6.1 dhe lëkundjet pasuese në verilindjen e largët vranë të paktën 4,500 njerëz.

Tërmeti i së mërkurës ishte me qendër në provincën Paktika, rreth 50 kilometra (31 milje) në jugperëndim të qytetit të Khost, sipas Departamentit Meteorologjik të Pakistanit fqinj.

Në distriktin Speray të provincës Khost, i cili gjithashtu pësoi dëme serioze, burrat qëndruan në majë të asaj që dikur ishte një shtëpi me baltë. Tërmeti kishte çarë trarët e tij prej druri. Njerëzit u ulën jashtë nën një tendë të improvizuar të bërë nga një batanije që frynte në erë.

Të mbijetuarit përgatitën shpejt të vdekurit e distriktit, duke përfshirë fëmijë dhe një foshnjë, për varrim. Zyrtarët kanë frikë se do të gjenden më shumë të vdekur në ditët në vijim.

“Shuma që kjo fatkeqësi do të ketë në komunitetet lokale … është katastrofike dhe ndikimi që do të ketë tërmeti në përgjigjen tashmë të shtrirë humanitare në Afganistan është një shkak i madh për shqetësim,” tha Adnan Junaid, zëvendëspresident për Azinë për Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit. Zonat më të prekura janë disa nga zonat më të varfra dhe më të largëta në Afganistan, të cilave u mungon infrastruktura për t’i bërë ballë fatkeqësive si kjo./ APNews